El Ibex 35 lidera las subidas en Europa con un alza del 1% y se aproxima a los 9.800 puntos

Hola chavales, yo compro bancos porque invirtiendo me han dicho que reparten beneficios casa tres meses. Yo comprendo que deben dar la promesa de altos beneficios a corto plazo



Obtención de beneficios financieros que no están bien documentados



Dirigido a un público con poco conocimiento financiero



Se relaciona con un único promotor o una única empresa



La empresa no se encuentra registrada y controlada ante un ente regulador, como lo son la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, CNMV de España, y el Fondo de Garantía de Depósitos.



Falta de una auditoría de confianza, pero lo principal es el beneficio de las plusvalías. Las jugosas plusvalías.



Lo mejor de todo es la forma de pirámide que se obtiene, una figura que se ve firme y segura.