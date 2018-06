La tormenta italiana no modificará la hoja de ruta que planea Draghi

La U.E. se empezó por el tejado, y debido a ello, tenemos esta clase de problemas, y otros por el estilo.



Me explico.... Mientras no se establezca, un programa común en toda U.E., mientras no exista un sistema FISCAL COMÚN, en toda la U.E., mientras no exista, un único Gobierno económico en toda la U.E., mientras que no exista, una política unificada en lo económico en todo el territorio de la U.E., que impida que cada dos por tres, estemos con el mamarracho de turno, en cualquier país de la U.E. anunciando que va a hacer y deshacer, políticas de todo punto imposibles, si se quiere tener ese territorio común, con un sistema Financiero común, y un comercio común.



Si no se acomete lo que en su día se debió imponer, y mucho antes por cierto de firmar la adhesión a la propia U.E., seguiremos con el POPULISTA de turno, con ideas peregrinas, absurdas, y por supuesto inviables.



Y por supuesto seguiremos con la deslocalización de individuos y empresas, buscando el mejor país, para poder pagar menos, lo cual es por parte de estos, de una lógica aplastante....