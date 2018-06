Carmignac: "El petróleo no será nunca más un driver para la inflación"

La gestora francesa cree que el crudo se estabilizará en torno al precio actual

Y considera que el ciclo económico está a punto de agotarse



Acciones españolas

2 € - 0,04% Sin custodia o mantenimiento.







La firma francesa cree que el mercado está mandando un mensaje claro: el ciclo económico está avanzado y la política de los bancos centrales lo acelera. "La retirada de los estímulos agrava el reto que plantea el ciclo", explica Didier Saint-Georges, miembro del Comité de Inversión de Carmignac.

El experto considera que los mercados "están lanzando señales de que no estamos lejos del punto álgido del ciclo". Lo que él denomina como el Puerto 3. Tal y como se observa en la imagen, es el punto más alto que precede a una ralentización del crecimiento y que viene como consecuencia de un aumento de la inflación. "Hay una presión de la inflación a corto plazo aunque no estamos preocupados, no creemos que vaya a subir mucho más", asegura Saint-Georges.

Eso sí, en este marco es muy importante tener las carteras preparadas y en ese sentido el experto aconseja estar invertidos en liquidez y valores defensivos como pueden ser los servicios públicos o el sector agrícola. "Es tarde para tener activos en cartera ligados a la inflación", apunta Saint-Georges, que asegura que "ahora, este gráfico que llevaba sin utilizar una década vuelve a tener sentido en mis presentaciones".

Así, Saint-Georges considera que el precio del petróleo se estabilizará en torno al nivel actual (el Brent ronda los 75 dólares el barril y el West Texas, los 64 dólares) y que "no será un driver nunca más para la inflación". Hasta ahora, las fluctuaciones del precio del crudo han sido clave para entender la fijación de los precios.

Un crecimiento muy dependiente del mundo

El experto considera importante desgranar cómo se ha forjado ese crecimiento en Europa. "El ciclo ha sido muy dependiente del crecimiento mundial", apunta Saint-Georges, que cree que en los últimos años "no ha venido por el lado del consumo interno, ni por el de la inversión, sino por el de las exportaciones, lo que hace que le importe mucho lo que pasa en Estados Unidos o las economías emergentes".

Por eso es muy importante lo que haga el Banco Central Europeo. "Si Mario Draghi vuelve a decir que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para garantizar la supervivencia del euro relajará a los mercados. Y si deja que los mercados hagan su trabajo, los Gobiernos tendrán que asumir su responsabilidad".

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias