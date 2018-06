El Ibex 35 pierde los 9.700 puntos con una caída del 0,6% y la prima de riesgo vuelve a los 100 puntos

Para AnaI sabel ,,yo q tu no me preocuparia,,,



B Sabadell es sufientemente activo como para compararse con el popular, es otra historia,, hay siempre muchos buitres al acceso, pero Sabadell es fuerte, ya verás como todo acaba bien, pero si tienes miedos, vende pero con ganancias o pocas pérdidas,,,,fíjate no estaba Sabadell en mis prismáticos, pero ahora q lo dices lo estudiare y creo q compraré un buen paquete.. gracias y suerte