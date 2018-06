Los valores más atractivos y baratos por la incertidumbre política en Italia y España

BUENAS TARDES.



NO QUISIERA PARECER DEMASIADO PRETENCIOSO, EN CUYO CASO LO LAMENTARIA.



SIN EMBARGO, NO ME SIENTO CONFORME CON LA DESPEDIDA DEL RAJOY.



HE PAGADO DE MIS COSTILLAS, EL FRAUDE DE RATO LA RATA, EL PALACETE DEL URDANGA, LOS TRAJECITOS DE LA ENAMORADA, LOS MILLONES Y MILLONES QUE LA BANDA SE HA TRAGADO...



YO CREO QUE ADEMÁS DE DECIR ADIOS, COSA QUE TAMPOCO HIZO, DEBIÓ HABER DADO UNA DISCULPA Y FINALIZAR ASI LA TRAYECTORIA DE TOMAR A LOS CIUDADANOS POR BORREGOS.



NO ME SIENTO CONFORME NI CON SU DESPEDIDA Y ES POR ESO QUE ESPERO ENCUENTRE QUIEN LE IMPARTA NOCIONES BASICAS DE ÉTICA Y CONSIGA PONERLAS EN PRACTICA.



FELIZ DOMINGO!