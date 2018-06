El PMI de la zona euro de mayo registra el nivel más bajo en quince meses

Es que los Estados del Bienestar no se han endeudado lo suficiente para despilfarrar en clientelismo, burocracia y corrupción el dinero de las próximas generaciones, hay que doblar la apuesta con uno par de trillones a ver si la cosa se mueve.



Como no bajen impuestos para ir desmontando la sociedad parasitaria que engendraron durante décadas, aquí lo que viene es pobreza, ya que una sociedad que no trabaja ni quiere hacerlo es una sociedad fracasada y miserable.