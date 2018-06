El Ibex 35 cierra con un alza del 1,76% el día que cayó el Gobierno de Rajoy e Italia alumbró un nuevo Ejecutivo

Respuesta al comentario Nº 8, yo también he comprado acciones de Telefónica a 7,60 euros, pero no las he comprado porque tengo más confianza en Pedro Sánchez que en Mariano Rajoy, sino que las he comprado porque cada vez que he comprado acciones de Telefónica a 7,60 euros, luego las he podido vender por más de 10 euros, y hasta que ésto ocurra, voy cobrando los dividendos, que proporcionan una rentabilidad superior a todas las cuentas bancarias que existen, y a todos los depósitos bancarios que existen.