Se mantienen los paros de Metro al no alcanzarse un acuerdo con los sindicatos









Madrid, 31 may (EFE).- El Sindicato de Maquinistas y CCOO mantendrán los paros convocados en Metro a partir de mañana después de que el Comité de Huelga no haya logrado hoy un acuerdo con la dirección, que según ambas organizaciones no ha querido negociar con los convocantes las pruebas médicas para descartar asbestosis.

Según ha asegurado Comisiones Obreras (CCOO), la dirección se ha limitado a trasladar lo acordado en la comisión de seguimiento de la estrategia de acción, un órgano donde no está representado este sindicato, para ampliar las pruebas médicas a 1.000 empleados para descartar problemas de salud relacionados con el amianto.

De acuerdo con lo trasladado por este sindicato a los periodistas, Metro no ha querido negociar con el Comité de Huelga ni en la Comisión de seguridad y salud porque considera que lo haría "bajo presión", y no ha querido discutir "nada de nada",

CCOO añade que ante "tamaña irresponsabilidad de la dirección" se mantienen los paros convocados junto al Sindicato de Maquinistas los días 1,4,9 y 15 de junio en protesta por la falta de prevención del suburbano madrileño respecto al amianto.

Por su parte, el Sindicato de Maquinistas ve una "farsa" el anuncio de reconocimientos hecho por Metro, porque "sólo se hará una vez" y no hará "seguimiento", cuando los afectados de asbestosis "aumentarán con el paso de los años", según destaca este colectivo en un comunicado.

Los sindicatos mantienen los paros, que en la jornada de mañana y de los días 4 y 8 los paros se desarrollarán entre las 06:00 y las 10:15 horas y entre las 13:20 y las 21:30 horas.

El día 15 la huelga tendrá lugar entre las 11:30 y las 14:30 horas, el mismo día que hay prevista también una concentración a las puertas de la Asamblea de Madrid.

Los sindicatos creen que el número afectados por la asbestosis, enfermedad provocada por la exposición prolongada al amianto, aumentará en los próximos años debido a la falta de acciones oportunas desde el momento en el que se detectó que era dañino para la salud.

Este martes, la empresa confirmó un cuarto caso de un empleado de la compañía con enfermedad profesional como consecuencia de la exposición a fibras procedentes del amianto, después de que el pasado día 21 falleciese uno de los tres trabajadores que hasta el momento habían sido diagnosticados de asbestosis por estar expuesto al amianto.

