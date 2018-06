800 533

Hacienda destaca que desde 2011 hay 20.000 millones más en recursos para las CCAA

Madrid, 31 may (EFE).- El secretario de Estado de Hacienda, Enrique Fernández de Moya, ha destacado hoy que los recursos percibidos por las comunidades autónomas han aumentado en 20.000 millones de euros desde 2011 "a pesar de la gravísima crisis económica, financiera y presupuestaria" de los últimos años.

Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado, el secretario de Estado ha recordado que las cuentas de 2018 incluyen 104.000 millones para las comunidades, lo que a su juicio refleja la apuesta del Gobierno por el desarrollo de las competencias autonómicas.

Asimismo, le ha pedido a los senadores de Unidos Podemos Ferrán Martínez y del PSOE Juan María Vázquez, que se pronunciaran sobre si están a favor o en contra de medidas incluidas en los Presupuestos como los cambios en el IRPF que benefician a las rentas más bajas o la subida de pensiones, entre otras cosas.

El senador de Unidos Podemos le ha pedido que no se arrogara el mérito de la subida de las pensiones cuando el Gobierno se ha visto obligado a ceder a las presiones de los pensionistas que desde hace meses se están movilizando en la calle.

En el mismo sentido, el senador socialista le ha dicho que no se colgara medallas por unos Presupuestos que no reparten la recuperación económica por igual, al tiempo que le ha reprochado que formulara preguntas a los senadores cuando estaba allí para responderlas, algo que no ha hecho.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias