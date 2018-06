Tormenta perfecta para el Ibex 35: cae un 1% hasta los 9.465 puntos pero la prima de riesgo permanece controlada

#21 Siempre evito tocar el tema político, pero ojalá sea como dices. Pero esa labor la catalogo de titánica...bueno, no, titánica no, imposible (más o menos conozco los partidos políticos y lo siento por lo que le toca a Pedro Sánchez -por ello dije labor imposible-. Porque Pedro ya se metió en fregados (discusiones y "peleas") por sus ansias de gobernar con su propio partido...pues eso, lo veo como una persona demasiado egocéntrica (como los navegantes de la antigua polinesia, su ombligo era el centro de las cartas astrales que permitían gobernar de noche y las constelaciones eran lo que rodeaba el ombligo. Me explico mejor: el ombligo en aquella época y lugar era importante, pero sólo quedaría en un ombligo si no hubieran llevado tatuadas alrededor las constelaciones (llamémosle partido políticos a las constelaciones y a cada una de las estrellas que las forman un español o un europeo). Lo siento, pero cuando miro el ombligo de Pedro Sánchez yo no veo tatuadas ni las constelaciones ni ninguna estrella.



Ojalá me equivoque.



Aurevoir