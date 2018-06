Cie deja atrás a sus rivales para entrar en el Ibex 35 en junio

Es la candidata que debería incorporarse tras la reunión del 7 de junio

Ocuparía la plaza que recientemente dejó Abertis en el selectivo

En la carrera por incorporarse al Ibex en el lugar que ha dejado Abertis, Cie Automotive no encuentra ya rivales. El fabricante de componentes para el automóvil se coloca claramente en la primera posición de la parrilla de salida de cara a la reunión que mantendrán los cuidadores del índice el próximo jueves, 7 de junio.

Cie se sitúa a la cabeza ante esta decisión, principalmente, por el volumen de negociación; el Ibex pretende recoger a los valores más líquidos de la bolsa española y esta es una de las vías principales para analizar esa liquidez. Las acciones de Cie han movido diariamente más capital incluso que Meliá, Indra o Viscofan, compañías que actualmente forman parte del índice. El valor ha negociado, de media, cerca de 8,2 millones de euros diarios entre diciembre y mayo, el periodo que se analizará en esta revisión, situándose en el puesto 35 por orden de contratación en la bolsa española, según datos de Bloomberg. No obstante, todos estos volúmenes posteriormente se depuran para evitar, por ejemplo, las grandes operaciones en bloque.

A este primer motivo para su incorporación se añade que cumple sin problemas la capitalización mínima exigida a un valor para entrar al Ibex, algo que no ocurre con otras candidatas que también se encuentran entre los valores más negociados. Es el caso de Másmóvil, OHL, Neinor Homes, Sacyr o Ence. Ninguna de ellas cuenta con un valor bursátil que, ajustado a un coeficiente en función del capital que circula libremente en bolsa (free float), represente al menos el exigido 0,30% de la capitalización media del índice en el último semestre. La siguiente aspirante que sí lo cumpliría es Unicaja, pero ya en el puesto 43.

Pese a que solo se tiene en cuenta un 60% del valor bursátil de Cie, es más que suficiente para pasar la criba. Como dato, el pasado jueves, justo antes de esta última corrección de mercado -en la que retrocede un 4,5%-, la compañía cotizaba en máximos históricos, en 34,16 euros por acción, con una capitalización que superaba los 4.400 millones de euros. Pese al último descanso en su subida, Cie escala casi un 35% en el año, convirtiéndose en la octava compañía más alcista de la bolsa española en 2018.

No es la primera vez que el fabricante aspira a incorporarse al Ibex, ya que en la reunión del pasado mes de marzo ya sobresalía como la principal candidata. Pero esta revisión es muy distinta y cuenta con muchas más opciones. En las reuniones de marzo y septiembre, los cuidadores del Ibex no suelen abordar cambios salvo casos muy concretos; ellos mismos las califican como reuniones de seguimiento. Esta vez a su favor no solo cuenta con que se trata de la revisión de junio, más propicia para los cambios, sino que esta vez el Ibex cotiza con 34 valores desde la salida extraordinaria de Abertis por la opa. En esta reunión debe anunciarse un sustituto.

Popularidad entre gestores

De la vertiginosa subida que se anota Cie -ha duplicado su valor en menos de dos años- se están beneficiando muchos gestores, ya que el título está presente en 253 fondos, planes de pensiones y sicavs, según datos de Morningstar. Es uno de los 10 valores que más pesa en las carteras de grandes fondos de bolsa como EDM-Inversión, Santander Small Caps España, Santander Small Caps Europa -en este caso es su principal posición, al ponderar un 6,37%-, Bankinter Bolsa España o Santalucía Espabolsa.

Técnicas tiene problemas para defender su sitio

Lo normal es que el comité que decide sobre el Ibex solo anuncie la compañía que ocupará la plaza de Abertis y no otros cambios. No obstante, hay componentes del índice en zona de peligro. Por negociación, Viscofan e Indra son los más rezagados, aunque no habría un sustituto claro para reemplazarlos. A Técnicas también le cuesta defender su plaza, ya que pesa menos del 0,30% exigido y puede salir si en dos periodos de control lo incumple. En diciembre se quedó al límite.

