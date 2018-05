Amundi: "Ya cotiza una prima de riesgo de carbono en el mercado"

Amundi tiene 400.000 millones bajo gestión en activos con criterios ISR



500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones







"Diez de los años más calurosos en el último siglo se han producido en los 12 últimos y esto es sólo un dato". El cambio climático es una cuestión que lleva sobre la mesa desde hace años y ya ha logrado crear su propio espacio dentro del mundo de la inversión. Los expertos de la mesa redonda celebrada durante el Foro Medcap, organizado por BME en la Bolsa de Madrid, bajo el título Inversión socialmente responsable: mejores resultados en la inversión reflejaron su optimismo sobre la concienciación no sólo de inversores y gestoras de fondos, sino también de las propias compañías para combatir el calentamiento global.

"La última cumbre contra el cambio climático celebrada en París hace dos años fue muy importante porque se pusieron objetivos concretos sobre la reducción de emisiones de CO2 y en algún punto entre 2030 y 2050 esas emisiones tienen que llegar a cero. Y a raíz de eso ya tenemos regulación. Es una tendencia imparable y en unos años veremos que es un hecho", afirmó Jorge Díaz, jefe de ventas institucionales de Amundi en España. La gestora francesa cuenta, actualmente, con 1,4 billones de activos bajo gestión de los que 400.000 millones de euros se gestionan bajo criterios ISR.

Según un reciente estudio de Barclays, las inversiones socialmente responsables tienen un impacto positivo en renta variable, pero también en el mercado de bonos, "con menores spreads", aseguró Jaime Silos, presidente de Spainsif. "Está en juego nuestro último activo subyacente que es nuestro planeta. Si no hay planeta, no habrá sociedad ni mercado por lo que nuestras inversiones valen cero. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar no sólo la catástrofe climática sino también un colapso del sistema financiero porque cabe recordar que, de alguna manera, ya cotiza una prima de riesgo de carbono en el mercado", apuntó Silos.

En este sentido, Nick Henderson, responsable de renta variable global de BMO AM, se mostró mucho más partidario de apostar por firmas con compromiso social tratando de evitar aquellas que cuenten con una excesiva huella de carbono. "Hay nuevas soluciones en muchos sectores comprometidas con el medio ambiente, como la energía solar, nuevas vías de investigación en transportes, etc. Y esto hace pensar en que existen muchas oportunidades y, sobre todo, con un importante potencial de crecimiento de cara a los próximos años", apuntó Henderson.

"Incluso firmas que no tienen nada que ver con el cuidado del medioambiente, como las mineras Vale o Rio Tinto, están tratando de convencer a sus inversores que ellas son parte de la solución", afirmó Joris Laseur, responsable de Carbon Solutions, que reconoció que en los últimos años se están viendo muchas más iniciativas de industrias tradicionalmente más contaminantes, como las firmas petroleras o mineras que se han convertido "en parte de la solución".

Desde el lado de los inversores, Henderson tiene claro que hoy "los inversores quieren ver que las inversiones financieras que realizan se ajustan también al estilo de vida que asumen en el resto de su vida", aunque la presión que se ejerce sobre las compañías es todavía desigual. Para Laseaur, "desde un punto de vista de las emisiones da igual dónde se emitan porque es una cuestión de calentamiento global, pero otra cuestión es a qué sector pertenezcas. La industria de la automoción está muy presionada para lograr motores eléctricos en unos años si no quieren quedarse fuera del mercado; la industria aérea es otra cosa. Las aerolíneas no tienen otra opción y son muy intensivas en el uso de materias que emiten gases contaminantes".

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias