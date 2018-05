El Ibex 35 se contagia del 'Italexit' y se juega otro 5% si cede el mínimo anual

Lo que no puede ser es que el ibex 35 siempre se contagie de cualquier cosa por mínima e inimaginable que sea, no puede ser que bajemos mas que Milan, es que es para cerrar.



Nos chupamos todas las bajadas como campeones y cuando toca subir nos sentimos acomplejados y miedosos.



En cuanto a Italia y España y demás estamos en el euro con reglas que están hechas para Alemania o Francia y los demás tratamos de adaptarnos como podemos, es como correr una maratón con unas zapatillas que no son de nuestra talla. Podremos llegar a la meta? Posiblemente si aunque sea arrastras pero los daños sociales pueden ser profundos y harán que se tengan que replantear esas reglas seguramente mas adelante en lo referente a aspectos tan importantes como la fiscalidad , unificación de deuda, ratios diversos etc.. Pero no el euro.