Cepsa valdrá en bolsa 7 años después un 44% más: 11.600 millones de euros

y sabeis porque ? porque no esta a expensas de unos accionistas y politicos accionistas ni repartiendo dividendo de nada,



el valor no se diluye, se concentra.



al gobierno le sale rentable que todo reparta dividendos, solo con el 21% de rentencion fiscal, ganan unos 10.000 millones de euros al año solo de dividendos, les interesan que repartan % y que sea MUCHO.



no me quiero ni imaginar lo politizado que esta endesa con su 100% de payout.