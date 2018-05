Cepsa valdrá en bolsa 7 años después un 44% más: 11.600 millones de euros

Su principal negocio es el del refino, con un 70% de los beneficios en 2017

La salida podría hacerse a través de un 'listing', si falla la opción de la OPV



500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones







La bolsa española podría acoger pronto entre sus filas a una vieja conocida: Cepsa, la petrolera española que dejó de cotizar en 2011 en el mercado español, tras ser comprada por Mubadala Investment, el fondo soberano de Abu Dhabi, podría volver al parqué, ya que su dueño, que controla el cien por cien de las acciones de la compañía, prepara una colocación de entre el 30 y el 50 por ciento de la empresa en el mercado, según fuentes conocedoras de la operación.

Ahora, teniendo en cuenta los multiplicadores de beneficio que mantienen las grandes empresas petroleras que cotizan en bolsa, y el beneficio que obtuvo Cepsa en 2017, de 743 millones de euros, todo apunta a que el tamaño de la compañía rozaría los 11.600 millones de euros, un 44 por ciento más de los cerca de 8.000 millones en los que se valoró la firma en 2011, cuando el fondo compró el 48,8 por ciento que todavía no controlaba de la empresa a la francesa Total, y decidió retirar sus acciones de la bolsa.

11.600 millones

Para evaluar el tamaño que podría tener Cepsa en este momento hay que tener en cuenta el porcentaje de negocio de la empresa petrolera que viene por la vía del refino, y el que recibe por otro tipo de operaciones, como la propia búsqueda y producción de petróleo. La separación es especialmente importante en este caso, teniendo en cuenta que el PER (veces en las que el beneficio de una empresa está incluido en su capitalización) que mantienen las grandes empresas que se dedican a cada negocio son muy diferentes: las 10 firmas más grandes del mundo que cotizan en bolsa y se dedican al refino tienen un PER estimado para 2018 de 12 veces, según el consenso de mercado que recoge FactSet; según el mismo consenso, las 10 petroleras más grandes del mundo que se dedican principalmente a la exploración cotizan ahora el doble de caras, con un PER estimado para 2018 de 24 veces.

En el caso de Cepsa, el principal segmento de negocio de la firma es la del refino (convertir petróleo en gasolina y venderla), una actividad que, a diferencia de las petroleras convencionales, sufre cuando los precios del petróleo se incrementan, ya que la materia prima que utilizan para vender su producto final, la gasolina, sale más cara. Entre el negocio de refino, la comercialización y la química, Cepsa recibió en 2017 en torno al 70 por ciento de sus beneficios. Teniendo en cuenta el PER de 12 veces estimado para las refineras, el negocio del refino de Cepsa estaría valorado en cerca de 6.241 millones de euros; por otro lado, el PER de 24 veces que mantienen las grandes petroleras integradas y productoras justifica un valor de casi 5.350 millones de euros para el 30 por ciento de este negocio que mantiene la empresa española.

En total, la suma de ambos negocios supondría una capitalización de 11.591 millones de euros, que en este momento dejarían a Cepsa en el puesto 20 de la bolsa española en el ránking por capitalización. Para hacerse una idea, capitalizaría 400 millones más que ACS, y 1.000 millones menos, en torno al 8 por ciento, que Ferrovial.

Un nuevo regreso

La vuelta al mercado de Cepsa sigue los pasos de otras tantas compañías que, después de dejar de cotizar por diferentes razones, decidieron regresar al parqué español. Los últimos ejemplos son Amadeus, que volvió al mercado en 2010; Logista, en 2014; Telepizza y Coca-Cola, en 2016 y Metrovacesa en 2018. De estas cuatro, sólo Amadeus cotiza en el selectivo de referencia español.

Hay que señalar las circunstancias que rodean la operación de salida a bolsa de la firma: la prioridad de Mubadala nunca fue la de sacar a cotizar los títulos de Cepsa, sino la de buscar un comprador que se hiciese con el 30 por ciento de la firma, según destacan fuentes cercanas a la operación. Sin embargo, hasta ahora no parece haber gran interés por la participación, y hay quien señala la posibilidad de que la salida al mercado se haga a través de un listing -un procedimiento por que las acciones de la empresa pasan a cotizar directamente en la bolsa, sin la necesidad de hacer una oferta pública de venta-, algo que ofrecería la ventaja de no tener que hacer descuento por colocación de paquetes accionariales.

Esta fue la opción que siguió la embotelladora de Coca-Cola en 2016, una compañía que, si bien capitaliza actualmente cerca de 16.000 millones de euros, no entró en el Ibex 35 al no contar con suficiente liquidez -en los últimos 6 meses la embotelladora ha negociado 250.000 euros diarios de media, mientras que las 35 empresas de bolsa española que más lo han hecho, como poco han negociado 8 millones de euros diarios en el mismo periodo-.

El porcentaje de acciones que saquen a bolsa -el llamado free float- también es importante para entrar en el Ibex. Habrá que esperar a ver qué decisión toma Mubadala, y qué porcentaje decide poner en el mercado.

Aramco se beneficia del crudo más caro y la española lo sufre

La evolución del precio del petróleo en los últimos meses es un lastre para Mubadala Investments de cara a conseguir colocar la compañía a un precio más atractivo para el fondo: el barril Brent, de referencia en Europa, sube un 12,8 por ciento en el año, y ha llegado a superar los 80 dólares este año por primera vez desde 2014. Esto perjudica a las empresas petroleras cuyo negocio principal sea el refino, como es el caso de Cepsa, mientras que beneficia a las productoras. En este sentido, la subida del crudo de los últimos meses tiene un aliado en la salida a bolsa de Aramco. De forma similar a Abu Dhabi, Arabia Saudí quiere desprenderse de una parte de su compañía estatal, el 5 por ciento, colocándolo en la bolsa. Es por ello que los esfuerzos de Arabia durante los últimos meses han estado orientados a incrementar el precio del crudo, cerrando un pacto de recorte de producción con sus compañeros de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) para tratar de aumentar los precios, y que la colocación de Aramco se haga en la mejor de las condiciones. Esta estrategia, sin embargo, castiga a Cepsa.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias