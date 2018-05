¿Puede impagar Italia? El mercado da una probabilidad del 12%

La rentabilidad de la deuda se dispara y el euro sigue su caída

El seguro contra impago del país se va a máximos de 2013

Nueva jornada de pánico en el mercado por Italia. Ante la incertidumbre política en el país transalpino, los inversores huyen de los bonos del país entre el miedo a que unas nuevas elecciones se conviertan en un referéndum sobre la pertenencia al euro. La deuda italiana ha sido fuertemente castigada, con los bonos a 2 y 3 años sufriendo repuntes en su interés de en torno a 150 puntos básicos.

Este escenario de pánico ha disparado las alarmas y, según los datos de Bloomberg, la probabilidad de un default del país a 5 años se ha disparado por encima del 12% y a 1 año se sitúa ya por encima del 4%.

Mientras, el papel a 10 años italiano ya escala por encima del 3%, con repuntes de 40 puntos básicos en el interés. Durante la jornada el rendimiento del bono llegó a dispararse hasta el 3,44%, pero en las últimas horas se ha relajado. Sin embargo, la preocupación del inversor se concentra en la parte baja de la curva.

Durante los últimos meses se ha hablado mucho de la inversión de la curva en Estados Unidos como un indicador de una posible recesión y ahora son los tipos italianos los que se acercan a esta posibilidad. El diferencial entre el bono transalpino a 10 y 2 años en el arranque del ejercicio superaba los 225 puntos básicos y ahora se reduce a la zona de los 60 puntos básicos. Mientras, el euro sigue con su caída y se sitúa por debajo de los 1,155 dólares, en mínimos no vistos desde julio del pasado ejercicio.

"El mercado está incluyendo una probabilidad de que las cosas puedan ponerse más siniestras en Italia, pero hasta ahora es solo un proceso lógico de protección contra el riesgo", señalaban esta mañana desde ING en una nota recogida por Bloomberg. Y es que para muchos analistas los movimientos de estos días están recordando a los vividos durante la crisis de deuda periférica.

Con respecto a si la reacción del mercado está siendo excesiva o no, los analistas también coinciden en que es prácticamente imposible dictaminarlo. "El sentimiento es el de no coger un cuchillo cayendo y hay una clara falta de liquidez", resaltaban desde DZ Bank. Asimismo, desde la entidad señalan que el problema es que "no se pueden fijar objetivos basados en los fundamentales, ya que es muy difícil predecir dónde se situará el pico".

Subida del CDS

Mientras, los Credit Default Swap (CDS) del país continuaban con su escalada, con una subida de casi 100 puntos básicos. Asegurar un bono italiano no era tan caro desde finales del año 2013. En concreto, se sitúan en los 278,1 puntos, un nivel más elevado que el de Turquía o prácticamente el mismo que Nigeria.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias