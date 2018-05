La prima de riesgo de España llega a los 140 puntos, máximos de marzo de 2017

En qué te crees que es mejor Rajoy que Sánchez? En NADA.



En qué crees que es mejor España que cualquier otro país con la corrupción que tenemos? Yo no creo que Rajoy sea mejor que Maduro. De hecho son parecidos.



Como no te gusta la izquierda hay que tirar al país a la basura de la corrupción? No, gracias Andrés, pero quiero un país libre de corruptos. No puede haber elecciones ya porque la gente no va a votar a Ciudadanos. Seguiremos con los mismos problemas de ingobernabilidad y Rajoy dirá cómo Iglesias: " No puedo dimitir por tanto voto que tengo todavía" Osea...que Rajoy e Iglesias serán parecido, como Rajoy y Maduro.



Aquí el único con principios honestos es Sánchez, por eso los corruptos le tienen miedo.