El gobierno de Carmena quiere negociar con el PSOE incentivos fiscales para 2019

Madrid, 28 may (EFE).- El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, espera introducir cambios en la fiscalidad en 2019 tras una negociación con el PSOE en la que buscará que esos incentivos "tengan el mayor impacto con la menor pérdida de recaudación posible".

En una entrevista con Efe, Jorge García Castaño ha asegurado que su Gobierno quiere introducir cambios impositivos en las ordenanzas fiscales de 2019 de los que no ha ofrecido más información porque, ha dicho, primero deben pactarse con su socio de investidura, el PSOE, cuyos votos son necesarios para sacar adelante en el Pleno esa rebaja.

Preguntado sobre si habrá una rebaja generalizada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el edil del Gobierno de Manuela Carmena ha respondido: "Nos podemos plantear incentivos fiscales, pero lo que tiene que saber la gente es que eso va a bajar automáticamente el techo de gasto" y que son el PP y Cs los que mantienen esa regla a la vez que piden rebajar el IBI.

No obstante, Jorge García Castaño ha defendido que el Gobierno de Manuela Carmena ha realizado "cambios sustanciales" a nivel fiscal con medidas como las bonificaciones del 50 % a la instalación de paneles solares y del 90 % en los mercados municipales. "Seguramente este año, y este es un tema que queremos negociar con el PSOE, vamos a introducir nuevos cambios en fiscalidad", explica el concejal.

Por el momento, su socio de investidura aún no se ha puesto en contacto con él para abordar la negociación que permita al Gobierno de Manuela Carmena aprobar en el Pleno las cuentas para este año tras la aprobación del proyecto de presupuestos el pasado jueves, casi cinco meses después de iniciado el año.

Unas cuentas que espera llevar al Pleno cuanto antes, a ser posible en junio. "El trámite tiene un tiempo tasado y el camino que el proyecto va a recorrer no depende de la negociación con el PSOE. Hay un plazo que se va a cumplir independientemente de si se negocia o no se negocia", zanja Jorge García Castaño, que no obstante espera que su socio de investidura apoye las cuentas porque "hay tiempo de sobra para negociar".

"Creo que con una prórroga podemos hacer una muy buena política presupuestaria pero es mucho mejor tener presupuestos. Para otorgar buena parte de las subvenciones nominativas y reforzar el sector público municipal necesitamos tener aprobados los presupuestos", dice Jorge García Castaño a Efe.

Además, defiende que en esas cuentas "no va a haber un recorte de gasto social" y "se va a gastar más de lo ejecutado el año pasado" a pesar de los ajustes pactados en el plan económico financiero (PEF) debido a que se complementarán con 797 millones de euros procedentes de las inversiones financieramente sostenibles (IFS), que vienen del remanente de tesorería de los ejercicios 2016 y 2017.

El proyecto de presupuestos para 2018 asciende a 4.769 millones de euros, un 1,3 % más que el de 2017, aunque descienden un 60 % las inversiones, y aumenta el gasto financiero, es decir, el pago de la deuda y las transferencias a empresas públicas.

El delegado de Economía y Hacienda defiende que la aprobación de este presupuestos garantizaría el saneamiento de las empresas públicas, así como acabar las escuelas infantiles, la inversión en polideportivos y en muchas otras intervenciones en toda la ciudad, aunque garantiza que la prórroga presupuestaria en ningún momento pondría en riesgo la finalización de grandes proyectos como las reformas de Gran Vía o Plaza de España.

No obstante, avisa al PSOE de que si no vota a favor de sus cuentas pondrá en peligro "todo lo que tiene que ver con el impulso a las empresas públicas". "Y no es lo mismo dejar una Empresa municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) sin deuda y construyendo que no hacerlo", avisa.

