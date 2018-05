Bill Chepolis: "La economía y la política tendrán más impacto en los bonos que el BCE"

"Esperamos un anuncio del final del QE en septiembre y que termine en 2019"

Bill Chepolis, director de renta fija en EMEA de DWS. Imagen de Daniel G. Mata

Bill Chepolis es el responsable de la inversión en renta fija en Europa, Oriente Medio y África de DWS, la gestora del banco alemán Deutsche Bank, una firma que tiene 150.000 millones de euros bajo gestión en renta fija, de los 700.000 millones en total que maneja. Chepolis opina sobre la situación en la que se encuentra este mercado, con el Banco Central Europeo preparándose para retirar estímulos monetarios en la eurozona.

Chepolis ofrece sus perspectivas sobre el futuro de la política monetaria en la eurozona, y señala dónde cree que el inversor en renta fija debe depositar ahora su dinero, en un momento en el que todavía quedan muchos bonos en la eurozona que ofrecen rentabilidades negativas.

Ahora parece muy complicado invertir en renta fija en Europa, con las rentabilidades que hay. ¿Qué tipo de fondos le recomendaría a un inversor que quisiese comprar en este momento este tipo de activos?

Ahora nos estamos enfocando en fondos de duración corta, multisector y corporativos con grado de inversión. Estratégicamente, también nos interesan los mercados emergentes. Ahora vemos la deuda corporativa con grado de inversión más atractiva que el high yield; en Europa, este último tiene valoraciones muy estrechas ahora.

En corporativo, ¿podría señalar algún sector en particular que ahora le parezca atractivo?

En nuestras carteras durante los últimos años hemos tenido bastante exposición al sector financiero, y todavía me gusta este sector. Ahora tenemos más peso en los bancos que en las aseguradoras, aunque también nos gustan y lo han hecho muy bien en febrero, especialmente los bonos de larga duración.

¿Recomendaría ahora al inversor fondos de duración negativa, con las ventas que se esperan en la renta fija europea?

No, incluso si esperásemos al Bund en el 1% este año, no sería un movimiento suficiente como para invertir en estos fondos. Y si te equivocas con la duración negativa, porque existe la posibilidad de que las cosas sigan igual, que el crecimiento no cambie mucho, ni la inflación, las rentabilidades podrían caer.

¿Ha creado el BCE una burbuja en el mercado de renta fija con sus políticas?

No. Han aumentado las valoraciones, pero no veo burbuja.

En enero se vio un contagio en el Bund alemán de las ventas que se estaban produciendo en Estados Unidos. ¿Espera que continúe esta correlación en el futuro?

A corto plazo, no esperamos que esto ocurra. Cuando el T-Note se movió del 2,74% al 2,8% el Bund se fue del 0,55% al 0,5%. Hay unos flujos muy grandes que no se están viendo. Ahora bien, a largo plazo, sí creo que seguirá. Siempre depende del periodo al que nos estemos refiriendo.

¿Cree que los bonos europeos se van a mantener totalmente atados a las políticas monetarias del BCE durante los próximos meses?

No. El año pasado los rendimientos aumentaron 100 puntos básicos en un pestañeo y nadie sabía por qué. Con el plan del BCE de dejar el actual programa de compra de deuda, veremos que los fundamentales económicos y la política tendrán más impacto en el mercado de bonos. Eso es lo divertido de este mercado. Algo que me gusta de mi trabajo es que todos los días ocurre algo distinto.¿Por qué está el dólar tan débil? Con los diferenciales de tipos de interés, no debería. Casi todo el mundo espera que el crecimiento en Estados Unidos sea superior al de Europa, y eso debería favorecer al dólar, aunque eso podría estar ya descontado. La inflación también es superior en Estados Unidos, y eso no necesariamente favorece al dólar, pero sugiere que la Fed va a ser más activa de lo que se descuenta actualmente.

¿Cuándo cree que el BCE terminará con el programa de compras de deuda?

Esperamos un anuncio en septiembre, para terminarlo a principios del año que viene.

¿Y para cuando espera la primera subida de tipos?

Si se confía al pie de la letra en el BCE cuando dicen que se tomarán cierto tiempo para subir tipos cuando terminen las compras de deuda y si acaban las compras en algún momento del primer trimestre, eso llevaría a subir tipos en torno al tercer o cuarto trimestre de 2019. Ha habido debate entre nuestros grupos de inversión sobre la posibilidad de que el BCE suba los tipos antes de que terminen completamente con el programa de compras de deuda, pero la mayor parte de nuestras conversaciones con gente que cubre esto sugieren que el BCE consideraría que eso podría producir un shock en los mercados, y el BCE está tratando de no perturbar a los mercados.

¿Terminará la política monetaria laxa del BCE con la salida de Mario Draghi?

No lo creo. Podría necesitarse que se haga una política más agresiva si la economía repunta lo suficiente, pero no sería tanto por la doctrina de la persona que ocupe ese sillón, si no porque el BCE considere que la inflación y el crecimiento están repuntando lo suficiente. Hay que considerar también que el ciclo de crecimiento está acercándose a su fin. No esperamos recesión para los próximos 12 meses, pero en adelante se pronostica un crecimiento más lento, lo que me sugiere que probablemente no se necesitará tener una política monetaria agresiva, y el BCE podría buscar formas de seguir estimulando la economía.

