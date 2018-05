¿Diversificar riesgo? Ni la mitad de españoles entiende el concepto

Os lo explico una vez.



La gente invierte en:



1. Acciones. Se pasan el dia moviendo el dinero, comprando y vendiendo. Casi siempre esperando recuperar el dinero perdido en operaciones anteriores. Se pierde el dinero y el tiempo



2. Renta fija. Te pasas la vida metiendo dinero para sacar una mierda, y no dispones del mismo para hacer lo que realmente importa. Disfrutar de él



3. Planes de pensiones. De llevar una vida joven en la que viajas, vas a buenos restaurantes y disfrutas de la vida y dinero, pasas a una vida de ahorro, con preocupaciones y sin salir de casa para tener dinero cuando te jubiles.



Si no te mueres antes, cuando llegas te das cuenta que no puedes ni salir a la calle, con o que has desperdiciado tu vida y tu dinero, que tu hijo se gastará en comprar un pisazo que luego no podrá mantener.



Moraleja. Vive de lo que ganas en tu trabajo, disfruta del dinero y de la juventud.