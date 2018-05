Jorge Yzaguirre (BME e IEAF): "Ya hay gestoras interesadas en el nuevo análisis de Lighthouse"

770 420

Compañías como Quabit, Bodegas Riojanas o Lingotes Especiales son solo algunas de las cotizadas sin ningún tipo de seguimiento de analistas. Para arrojar algo de luz a esta parte del mercado y, con ello, elevar la negociación, Bolsas y Mercados Españoles (BME) y el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) han presentado el proyecto Lighthouse -el faro-.

¿En qué consiste exactamente?

Surge como consecuencia de la llegada de Mifid II, según la cual hay que ponerle precio a todo, con lo que se está produciendo una reducción del número de compañías con seguimiento y de analistas por valor. Esto agrava un problema que ya teníamos en España, donde hay un porcentaje más alto de valores huérfanos o sin cobertura. Desde BME tenemos clarísimo que cuanto más análisis hay es mejor para la contratación y, de hecho, casi todos los mercados europeos han recurrido a casas de análisis para cubrir estos huecos dejados.

¿Firmas de análisis privadas?

Sí, casas independientes de análisis, como es el caso de Edison Research en Euronext y Frankfurt. Desde BME analizamos esta posibilidad, pero resultaba muy complicada y con un coste prohibitivo, por eso lo hicimos con el IEAF. Tenemos la idea clarísima de no invadir ámbitos de negocio de otras entidades, sino solo cubrir aquellas firmas a las que el mercado no llega.

¿Quién estará entonces detrás de esos análisis en España?

El responsable es Alfredo Echevarría, exdirector de Research de BBVA, quien está haciendo una selección dentro del Instituto para hacer un equipo de unos cuatro analistas [cada uno cubriría hasta un total de 10 firmas]. Lo que le hemos pedido es que sean miembros del IEAF, no que se hayan formado en él.

Los informes realizados no incluirán recomendaciones ni valoraciones, solo proyecciones. ¿Por qué no quieren dar ese último paso?

Queremos que sea una pieza sencilla de análisis (con estimaciones de ingresos, beneficios, dividendos...), no entrar en recomendaciones ni en valoraciones. Entendemos que tiene más valor mediático poner un precio objetivo, pero como BME no queremos. Buscamos un formato estándar para que el mercado conozca a qué se dedican las firmas. No queremos ir más allá.

¿Qué diferencia 'Lighthouse' con lo que en su momento se intentó con 'InResearch'?

Hay una diferencia muy clara. InResearch era un análisis no independiente. La compañía pagaba por un análisis y el Instituto la ponía en contacto con un analista. Lo que valoramos mucho de este nuevo análisis es que es independiente.

¿Ya hay gestoras o brókeres que se han interesado por estos análisis?

Sabemos que hay interés de algunas gestoras para distribuir estos análisis entre sus clientes y nosotros queremos la máxima difusión. Es un deseo de dar luz a una parte del mercado que está oscura. En el gobierno corporativo del proyecto tenemos ambas cosas. Está Ignacio Gómez Montejo, quien tiene una gestora sobre temas de energía; Blanca Hernández, de Magallanes; Rafael Juan y Seva, de una Eafi; Ramiro Martínez Pardo, de Solventis; Asunción Ortega, de La Caixa; o Cirus Andreu, de la gestora de Sabadell.

¿Dispone de datos de lo que ha destruido Mifid a nivel de empleo o de firmas que han desaparecido?

Escuchamos a todos nuestros asociados sobre la preocupación que tienen. Está habiendo movimientos en el sector de personas que dejan de cubrir valores, así que sí está habiendo algo de destrucción de empleo. Según un estudio, el seguimiento a cotizadas españolas ha caído un 8% desde julio de 2017 hasta el pasado febrero.

¿La brecha de negociación de las medianas y pequeñas respecto al Ibex 35 es muy distinta a la diferencia que hay en otros países?

La concentración de la negociación en el Ibex 35 ahora es muy inferior a la de hace seis o siete años. El mercado está buscando ahora valor en las compañías pequeñas, pero todavía falta más clase media. En otros países, hay muchos más valores medianos.

¿Podría Mifid provocar que alguna casa de análisis se focalice en pequeñas para aprovechar ese nicho?

Nos encantaría. No tenemos ganas de tener muchas compañías. El éxito del proyecto sería llegar a quedarnos sin compañías porque ya tienen análisis y tener que cerrar.

Análisis independiente para 40 firmas

El proyecto de Lighthouse puesto en marcha por el IEAF y BME –que inicialmente financiará 400.000 euros– pretende cubrir a cotizadas sin seguimiento alguno de analistas; si un valor pasara a ser cubierto por alguna casa de análisis se dejaría de seguir. Javier Méndez, secretario general de IEAF, apuntó a que más del 50% de las firmas españolas no tiene cobertura (incluyendo el Mab), frente al 30-40% a nivel global. La entrada de Mifid II amplificará la cifra: "Otras 15 o 20 compañías más podrían quedar huérfanas", alerta Méndez. El objetivo inicial, explica, es cubrir a 40-45 cotizadas con el propósito de elevar la liquidez. Los informes serán públicos e irán dirigidos sobre todo a brókeres y gestores. Trabajan ya para que el primer análisis esté listo antes del verano y no descartan que se unan entidades al proyecto.

