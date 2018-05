El interés por Norwegian pasa factura a IAG: HSBC le retira el consejo de compra

El banco británico prevé un retroceso de más del 14% en la acción

El ruido corporativo lleva semanas volando junto a IAG desde que esta confirmase el interés por hacerse con Norwegian, la aerolínea low cost que lidera la apuesta por este segmento para cruzar el Atlántico. No obstante, hasta ahora no había pesado sobre la compañía anglo española, que ha llegado a superar los 8 euros por acción, algo que no ocurría desde comienzos de 2016.

En la sesión del miércoles, sus títulos se situaban en los primeros puestos de las pérdidas del Ibex 35, con un descenso que ha llegado a superar los dos puntos porcentuales después de los rumores sobre una oferta que valoraría a la firma noruega en 1.520 millones de euros, lo que conlleva una prima del 32% sobre su precio de cierre del lunes (sus acciones repuntaron casi un 10% en la sesión del martes).

Tras conocerse esto, HSBC le ha retirado el consejo de compra a IAG y ya sólo la mitad de las firmas de inversión recomiendan tomar posiciones en el valor, el mínimo desde el pasado mes de octubre.

No obstante, pese a que ha incrementado el precio objetivo en un 2%, lo ha dejado en 6,72 euros, casi un 14% por debajo de su nivel actual.

Consolida el último rebote

Lo que está ocurriendo con el título de IAG "es del todo normal", según Carlos Almarza, analista de Ecotrader, que señala que "ha encontrado freno tras superar por la mínima la zona de sus altos históricos [descontando dividendos]".

"A corto plazo, mantendrá las opciones de seguir avanzando mientras no pierda los 7,65 euros, aunque esto no haría que se pusiese en cuetión la tendencia alcista", explica Almarza. "Algo que sí ocurriría si cae por debajo de los 6,65 euros", concluye.

