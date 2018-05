El Ibex 35 aguanta los 10.000 puntos pese a la caída del 1,1% avivada por Trump e Italia

Els tres jutges de la sala penal del tribunal de Slesvig-Holstein han tornat a refusar l’extradició de Carles Puigdemont per rebel·lió. Ja ho van fer el 5 d’abril proppassat, quan, a més, van deixar en llibertat amb mesures cautelars el president català. Però aquest segon revés ‘és encara més gran per al jutge Pablo Llarena’, segons l’afirmació que fa el setmanari Der Spiegel en la notícia en què explica els detalls del veredicte del tribunal. Aquest mitjà alemany, un dels més prestigiosos, dóna pràcticament per denegada l’extradició de Puigdemont, perquè després de totes les noves dades enviades per la justícia espanyola a l’alemanya no hi ha cap prova que el president cometés rebel·lió.