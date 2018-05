Metagestión se queda sin sus tres gestores estrella, que fichan por Horos AM



Bomba en el sector de fondos de inversión. A primera hora de esta mañana Metagestión ha comunicado a sus partícipes la salida de sus tres gestores estrella: Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel A. Rodríguez, responsables de la gestión de algunos de los fondos más premiados en los últimos años como Metavalor, o Metavalor Internacional o Metavalor Global. Los tres han fichado por la nueva gestora Horos AM.

De todos los fondos que gestionaban los gestores, Metavalor, que forma parte de la Liga de la Gestión activa de bolsa española de elEconomista, quizá sea el más conocido ya que es uno de los fondos más rentables de bolsa española a largo plazo al haber acumulado una rentabilidad superior al 960% en algo más de tres décadas (es uno de los fondos más antiguos de bolsa española) y del 5,36% anualizada solo en los últimos años. Además, este año el fondo también consigue su objetivo de batir al Ibex 35 con dividendos ya que logra repuntar un 7,33% en este 2018 frente al poco más del 2% que se anota el índice de referencia.

La marcha de los tres gestores del fondo llega casi seis años después de que Javier Ruiz, director de inversiones de Metagestión, tomara el relevo del fondo que antes estuvo dirigido por gestores de renombre como Gonzalo Lardiés o Guillermo Escribano. Bajo la tutela de Ruiz, quien ha estado acompañado casi desde el principio de su andadura en Metagestión por Alejandro Toledo y, desde 2015 también por Miguel A. Rodríguez, el fondo ha conseguido situarse en estos últimos cinco años como el segundo más rentable, por detrás del de Lola Solana Santander Small Caps, con una rentabilidad anualizada del 16%, según los datos de Morningstar, y una filosofía de gestión muy basada en el estilo value que tanto éxito tiene en España y que desde la gestora afirman que, mantendrán pese a la salida de sus gestores estrellas. "La gestión de los fondos queda en manos del resto de los componentes del equipo, manteniendo nuestra filosofía de trabajo inalterada, como así ha sido durante los últimos 30 años", han afirmado en un comunicado a sus partícipes.

Este cambio en Metagestión se produce además en un momento en el que la gestora está concentrada en potenciar su crecimiento para dejar de ser una firma centrada en el cliente más retail y pasar a ser también una gestora con fuerte peso en los clientes institucionales, más ahora que Mifid II entre otras cosas potencia la aquitectura abierta. De hecho, para perseguir ese objetivo ficharon hace ya apenas un año a Jaime Rodríguez Pato y José María Concejo como director general y CEO de la gestora con el objetivo de alcanzar los 1.000 millones de euros bajo gestión en los próximos tres años.

Sin embargo, el tándem Pato/Concejo duró poco ya que el segundo dejó la firma poco tiempo después y ahora acaba de sacar adelante una nueva gestora, Horos AM participada por Qualitas Equity que sigue precisamente la misma filosofía de inversión que Metagestión y que, acaba de lanzar dos fondos value, uno ibérico y otro internacional.

De hecho, según ha comunicado Horos AM a través de una nota de prensa, Concejo ha decidido contar en esta nueva aventura con los tres ex gestores de Metagestión. Así, Javier Ruiz será el nuevo director de inversiones de la firma y Alejandro Martín y Miguel Rodriguez serán los gestores de los nuevos fondos. Además, los tres serán también socios de Horos AM. "La llegada de Javier y su equipo será determinante para el éxito del proyecto, avalados por su trayectoria profesional como por su track récord en la gestión value", afirma José María Concejo, presidente de Horos AM.

