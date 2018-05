Facebook, el valor más popular entre los hedge funds en el primer trimestre

Foto: Archivo

Durante el primer trimestre del año, Facebook se situó como el valor más popular entre los fondos de cobertura, dado que muchas de estas entidades consideraron la volatilidad generada por el escándalo de Cambridge Analytica como una oportunidad de compra.

Según los datos que coteja Goldman Sachs, un total de 53 fondos de cobertura abrieron una nueva posición en la red social más grande del mundo mientras otros 60 aumentaron su exposición a la compañía de Mark Zuckerberg.

Pese a las turbulencias generadas por el uso ilegal de datos de más de 80 millones de usuarios, altibajos de los que Facebook ya se ha recuperado en bolsa, sólo 32 hedge funds redujeron sus participaciones en la de Menlo Park, California, al tiempo que 21 entidades deshicieron completamente sus posiciones.

En lo que llevamos de año, la rentabilidad de los títulos de Facebook asciende a un 4,3% después de que las acciones borrasen un 10,3% de su valor durante el mes de marzo, cuando el caso de Cambridge Analytica salpicó de lleno a la red social, obligando a su cofundador y consejero delegado a comparecer en el Capitolio para dar explicaciones sobre las normas de privacidad que emplea la red social.

Facebook llegó a perder hasta 134.000 millones de dólares de su capitalización bursátil cuando The Guardian y The New York Times dieron a conocer que Cambridge Analytica, consultora política declarada en quiebra tras el polémico caso, adquirió datos de 87 millones de perfiles de la red social. Sin embargo, tras la comparecencia de Zuckerberg quien no sólo entonó el mea culpa, sino que posteriormente implemento una de las mayores reestructuraciones en la cúpula de la empresa desde que esta saliera a bolsa en 2012, la red social más grande del mundo se ha recuperado sin problemas.

La compañía ganó un 63% más en el primer trimestre del año, cuando su beneficio neto alcanzó los 4.988 millones de dólares. Cifras que convencieron al consenso del mercado pese a que la sombra de una mayor regulación y una posible multa por valor de 1.000 millones de dólares acechan todavía a Facebook.

