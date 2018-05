Telefónica, Mapfre, Gas Natural... Los pagos confirmados para junio

Todas ofrecen una rentabilidad superior al 2,5% con sus entregas

El pago más elevado será fuera del Ibex, con Atresmedia



Junio es la antesala del mes del año en el que más pagos de dividendos realizan las cotizadas de la bolsa española. El próximo mes llega un adelanto con algunas retribuciones atractivas. Telefónica, Mapfre, Gas Natural y Atresmedia ya han confirmado la fecha en la que remunerarán a sus accionistas y todas ellas ofrecen una rentabilidad superior al 2,5% con sus entregas.

La primera en retribuir será Mapfre. La aseguradora repartirá el 14 de junio 0,085 euros por acción a quienes tengan acciones a cierre del día 11. Este segundo pago con cargo a los beneficios del año pasado renta un 2,9%, el rendimiento más alto que puede cazarse el próximo mes entre las empresas del Ibex 35. Para mantener el importe destinado a remunerar a sus inversores, Mapfre ha tenido que elevar el payout -porcentaje del beneficio dedicado a dividendos- desde el 58% previo hasta cerca del 64%. Y es que 2017 fue un ejercicio complicado debido a las catástrofes naturales como los huracanes Harvey, Irma y María.

Solo un día después, el 15 de junio, llegará el turno de Telefónica. La compañía distribuirá de nuevo 0,20 euros por acción, con los que aquellos que tengan títulos con al menos tres días de antelación podrán obtener una rentabilidad del 2,5%. El dividendo anual de la compañía, de 0,40 euros, vuelve a rentar en torno a un 5% después de que la acción retrocediese un 4,5% en la semana; Telefónica cerró el viernes por debajo de los 8 euros, con lo que vuelve a situarse en negativo en lo que va de año.

Por el contrario, Gas Natural remontó un 2,7% en la semana, con lo que ya es el tercer valor del Ibex que más se revaloriza en el año, al ascender más de un 16%. Pese a esta escalada, su próxima entrega, de 0,67 euros por acción, ofrece una rentabilidad del 3%. La compañía, de la que el viernes Repsol concluyó la venta del 20% a CVC y Corporación financiera Alba por los 19 euros fijados en febrero -la acción ya se sitúa en 22,41 euros-, retribuirá el próximo 27 de junio.

Pero el pago más elevado del mes llegará de la mano de una compañía no Ibex, Atresmedia. El grupo repartirá entre sus accionistas 0,30 euros por acción, que en términos de rentabilidad suponen casi un 3,7%. Después de abonar una entrega extraordinaria el pasado mes de diciembre, la compañía pagará este dividendo el 21 de junio.

Solo para accionistas

Otro de los pagos más altos, aunque por debajo del 2%, es el que ofrece Ferrovial. La empresa también abonará el próximo mes su pago a aquellos inversores que opten por cobrar el scrip en metálico. Si es accionista, dispone de plazo hasta el 28 de mayo para solicitar los 0,314 euros anunciados en efectivo; de lo contrario, y si no vende sus derechos en mercado, le corresponderá una acción nueva por cada 56 de las que disponga. Si no cuenta con títulos, ya no es posible cobrarlo.

