Dan Fuss: "Si fuera banquero central, iría a misa todos los días a rezar"

"El mercado de bonos está mucho más desarrollado que antes"

Dan Fuss, vicepresidente de Loomis Sayles (Natixis IM).



Quizá en España el nombre de Dan Fuss le suene a mucha menos gente que el de Warren Buffett, pero ambos tienen muchas cosas en común. La primera es su veteranía en el mercado, ya que Fuss, gestor y vicepresidente de Loomis Sayles (afiliada a Natixis IM), está cerca de cumplir 85 años y de ellos ha pasado 60 como gestor de fondos, lo que le convierte en el gestor de bonos que más tiempo lleva en activo.

La segunda es que ambos gurús beben Coca-Cola y la tercera es que ninguno parece que tenga ganas de retirarse del mercado pronto, a pesar de que, como explica Fuss en una entrevista con elEconomista, "la gente me cede el asiento y se queda preocupada cuando me ve subir las escaleras por miedo a que me caiga".

Al igual que Buffett, Fuss también ha vivido profesionalemente todos y cada uno de los ciclos económicos que han acontecido en los últimos años y, por ello, la primera pregunta es obligada: ¿Cómo ve el mercado de bonos ahora mismo? "Ahora el mercado de bonos está mucho más desarrollado que antes. Nos enfrentamos a un gran cambio con la política monetaria en el que gana importancia la gestión activa ya que es importante tener una cartera flexible. Es todo lo contrario que ocurre cuando la política de tipos es a la baja, no necesitas tanta flexibilidad ya que lo que hay que hacer es simplemente comprar un treasury e irse a jugar al golf".

¿Hasta dónde llegará el bono?

No en vano, si algo ha dejado claro esta primera parte del año es que la volatilidad se ha despertado del sueño profundo en el que ha estado inmersa en los últimos años y esa volatilidad no es exclusiva del mercado de renta variable. También afecta a una renta fija que ya está dejando pérdidas anuales a muchos inversores de bonos, sobre todo a los estadounidenses. De hecho, la rentabilidad del T-Note ha pasado del 2,4% de principios de año al superar el nivel del 3% marcando así máximos no vistos en casi siete años. Una tendencia que Fuss no duda que seguirá al alza a corto plazo. "Lo normal es que vaya más arriba a medida que se sigan subiendo tipos. Yo preveo que en junio se irá en torno al 3,2% por lo menos y lo normal es que en 2019 haya otras dos o tres subidas que le lleven al 3,75 o incluso a tocar el 4%".

Rentabilidades que también alcanzarán al mercado de deuda corporativa investment grade americana, animado por el apetito que este tipo de bonos está despertando entre los inversores extranjeros, incluidos los europeos, que tienen, a su juicio, muy pocas opciones que puedan resultar atractivas. "En Europa está todo el mercado de renta fija caro, incluida la periferia ya que la política del BCE hace que no veamos nada de valor en la renta fija europea y lo mismo en mercados como Japón", afirma.

Critica así el comportamiento del BCE, demasiado centrado en dar soporte al sistema financiero, aunque reconoce que la tarea de un banquero central es del todo complicada. "Nadie en su sano juicio querría tener el trabajo de banquero central, ya que los bancos centrales se encuentran en una auténtica trampa" como consecuencia de los mandatos para los que fueron creados hace casi 100 años. Una trampa de la que en su opinión tiene más difícil salir el BCE que la Fed: "La UE no tiene una integración de su sistema financiero y eso es un lastre que perjudica crear un fondo de emergencia que se pueda usar sobre un país concreto que se enfrente a una crisis financiera. El BCE tiene mucho más cuidado en sus movimientos que la Fed". De ahí que crea que la Fed sea "el banco central que mejor lo está haciendo", aunque reconoce que "está generando un gran problema de deuda, por lo que mucha gente de mi generación está empezando a revivir la etapa de finales de los 60".

¿Qué haría este veterano gestor si fuera uno de esos banqueros centrales atrapados? "Iría a misa todos los días a rezar; luego en EEUU subiría los tipos en junio, en octubre también y en cuanto viera cierta debilidad en la economía pararía".

