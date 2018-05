El 'lobo de Wall Street' no paga su deuda con la Justicia: aún debe 97 millones de dólares

A mi me sedujo un banco francés, de que invirtiera en su putísimo banco. Invertí cuatro kilo de pelas y cuando caía a saco me dijeron que ellos no eran culpables de que esa acción cayera. Aguanté sin saber como y salí con un 10% de perdida mas la comisiones que fueron la rehostia. No quiero ni nombrar a ese banco, ya que no eran culpables. Ellos vendían y punto. Tienen buenos vendedores y ya. Lo mismo que el lobo. Los vendedores vendemos con un cierto punto de psicosis, el que compra es mayor de edad y " debe" saber qué compra. Como el que comete un delito y debe saber la consecuencia y no le exime del delito. Que os den por la cuenta pagafantas. Jiiijijijiiij