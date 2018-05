España, entre los tres favoritos para ganar el Mundial de Fútbol según el modelo econométrico de UBS

Tiene sentido, pero incluir como factor "los mundiales del pasado" incide poco en qué pasará ahora, a no ser por el efecto "autoestima".



Los jugadores que ganaron esos mundiales del pasado ya no estarán jugando este mundial.



Es posible, y visible, que los países que jugaron bien en otras épocas no jueguen bien ahora.



Si no aplicamos este principio desembocamos de hecho en que ha tomado cuerpo un imposible: Italia no se clasificó.