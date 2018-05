"El inversor reconoce que todo va bien, pero espera a las elecciones en México"

"El préstamo digital representa el 60% de la nueva producción de crédito al consumo de BBVA en España"

"Una subida de tipos de 100 puntos básicos incrementa un 15% el margen de intereses en los siguientes 12 meses"



Durante los últimos meses el BBVA se ha enfrentado a dificultades en sus principales mercados. La renegociación del Nafta, las elecciones en México, la incertidumbre en España por Cataluña o la perenne inestabilidad en Turquía han pesado sobre la cotización, pero la segunda mitad del año podría ser un punto de inflexión. Gloria Couceiro, directora de Relaciones con Inversores de la entidad, cree que el inversor "tiene interiorizado" que en el segundo semestre se pueden despejar las incertidumbres y considera que está reconociendo que "las cosas van bien e incluso en algunos casos mejor de lo previsto". Con todo, admite que "algunos van a esperar a que se celebren las elecciones en México" el 1 de julio.

El banco está cotizando a 9,4 veces sus beneficios estimados para 2018, es la entidad financiera más barata del Ibex 35 ¿Qué es lo que más está pesando sobre la cotización?

Creo que, posiblemente, lo que más está pesando es la incertidumbre en México. Estamos ahora de road show después de los resultados y la sensación es que las cuentas son, objetivamente, muy buenas. Creo que el inversor está reconociendo que las cosas están yendo bien e incluso mejor de lo previsto en algunos casos, pero la coletilla es que van a esperar a que se celebren las elecciones en el país.

¿Qué es lo que tiene que pasar en las elecciones para que el inversor se decida?

Simplemente, con que pasen las elecciones se acaba con mucha incertidumbre. Desde mediados del año pasado ha habido una ralentización del crecimiento del crédito en el segmento de empresas, algo que ha estado básicamente ligado a la incertidumbre. Esperamos que la segunda mitad de año pueda ser mejor en términos de aumento del crédito.

Aunque en lo que va de año el peso se aprecia un 3% frente al euro, en términos interanuales sufre una caída de casi el 11 por ciento. ¿En qué momento puede convertirse la divisa en un viento a favor?

Es difícil de saber. Posiblemente el peso está reflejando la incertidumbre [por las elecciones], pero lo que también está condicionando mucho la evolución es la renegociación del Nafta. En ese tema el sentimiento es más positivo que hace unos meses y las probabilidades de un principio de acuerdo son más altas. Tratar de predecir qué van a hacer las divisas es muy difícil. Y nuestra política es intentar evitar la volatilidad en la cuenta de resultados. Como política general cubrimos entre el 30 y el 50% de los beneficios esperados en los siguientes 12 meses, pero en el caso de México la cobertura alcanza el 70%.

El año pasado reconocían que el problema no es que en emergentes se ganase mucho dinero, sino que los desarrollados tenían que ganar más. La situación ha mejorado. Cuando desaparezcan las incertidumbres que pesan sobre Turquía y México por las elecciones, ¿encontrará la acción su catalizador?

Sin duda. Es algo que el inversor tiene muy interiorizado. En los road show nos dice que tenemos muy buenos resultados, no solo en emergentes, también en desarrollados. El problema es que en estos últimos no ganábamos lo suficiente y eso está cambiando este año, tanto en EEUU como en España. Los países desarrollados suponen casi un 60% en el balance. España pesa un 50% y Estados Unidos algo más del 10%. El año pasado estos países aportaron menos del 30% del beneficio, pero este primer trimestre alcanzan el 40%. Se va hacia una foto más equilibrada, pero es cierto que la contribución en ganancias no es igual que en el balance. En emergentes hay una rentabilidad mayor que también se explica por un coste del capital más elevado por un mayor riesgo.

En España el negocio inmobiliario ha restado de manera persistente en los últimos años. ¿Cómo queda tras vender el 80% de esta cartera a Cerberus?

Lo que estamos viendo es que en la división de real estate el año pasado se perdieron 500 millones de euros. La operación con Cerberus permite que ese drenaje en resultados deje de existir. La operación se cerrará en el tercer trimestre y este año espero perder en torno a 100 millones. Y para 2019 el impacto debería ser absolutamente inmaterial. La exposición de BBVA a inmobiliario probablemente sea la menor de la banca española. La lógica de vender el negocio a Cerberus es que no es nuestra actividad principal y que vale mucho más en manos de un experto. Me quedo con esa exposición del 20% y con ella intentaré ganar dinero. Este cambio nos va a permitir que la rentabilidad en España sea de doble dígito y se cubra el coste del capital, algo que en los últimos año no sucedía.

La banca lleva años esperando que el crédito vuelva a crecer pero ese momento nunca acaba de llegar...

Creo que todos nos hemos equivocado a la hora de predecir cuándo iba a subir el crédito en España. Este año esperamos que el margen de intereses se mantenga plano. En el crédito hay dos dinámicas muy distintas. La de las hipotecas y las del crédito al consumo y empresas. El desapalancamiento de las hipotecas ha hecho que la deuda de las familias pase de suponer el 85% sobre el PIB al 65% actual. En Europa, la media es del 60% y la tasa de vivienda en propiedad en España es mucho más alta. Creo que este proceso es sano para la economía aunque es cierto que se traduce en que el crédito tardará un poco más en crecer. En las empresas el pasivo ha pasado de representar el 120% del PIB al 80%. Creo que el desapalancamiento ya ha ocurrido. Es posible que las hipotecas se sigan desapalancando este año y eso tienes que intentar paliarlo con el crecimiento a empresas y crédito al consumo y en nuestro caso ahí ha sido clave el one click loan. El préstamo digital representa más del 60 por ciento de la nueva producción de crédito al consumo y nos ha permitido ganar cuota. Es un buen ejemplo de cómo lo digital te permite ganar cuota y no canibalizar tu negocio.

Los analistas coinciden en que la clave principal para que la rentabilidad del sector vuelva a crecer reside en la subida de tipos. ¿Cómo afectaría al BBVA y cómo valora los resultados sin esa subida de tipos?

Nuestro balance es muy sensible a las subidas de tipos. Un ascenso de 100 puntos básicos en paralelo en la curva supone un impacto del 15% en 12 meses sobre el margen de intereses. El aumento de los ingresos por comisiones ha permitido que los ingresos core (margen de intereses más comisiones ) hayan crecido en los últimos doce meses. Esto a pesar de no haber subida de tipos y que el euríbor está en negativo. Este trimestre estos ingresos core han aumentado un 1,1% y creo que este es un muy buen dato para este entorno.

Las últimas declaraciones con respecto a las posibilidades de fusiones y adquisiciones en España apuntaban a que se descartaba comprar bancos físicos...

Lo que hemos dicho es que nuestro foco principal en España es el crecimiento orgánico. Eso no quiere decir que si se presenta una oportunidad nuestra obligación es analizar. Y, lógicamente, al analizar el valor de una franquicia, la red física vale menos que hace unos años. En España el 41% de las ventas en el primer trimestre se ha hecho en canales digitales -ver información de la derecha-.

El último susto del mercado ha llegado por Argentina, donde tiene cierta exposición. ¿Cómo valora la situación?

Primero hay que poner en contexto lo que supone para BBVA. Argentina es el 1% de los activos y el 3% del beneficio del primer trimestre. Es un país que tiene una penetración bancaria muy baja, de solo el 12%. Por ejemplo, el negocio hipotecario prácticamente no existe. Apenas es el 3% de nuestra cartera. Estamos empezando a construir ese negocio. Con la subida de tipos, el crecimiento de los créditos debería ser menor, pero es pronto para saber cómo afectará a la economía del país la situación.

La digitalización hace al cliente más rentable

El gran foco de la dirección de BBVA durante los últimos años ha estado puesto en la digitalización. Precisamente, las declaraciones de la alta dirección están dirigidas en este sentido. Y también es foco de atención para los inversores. "En el road show tras los resultados de 2017, ha habido reuniones en las que el 90% del tiempo se hablaba de la digitalización. Si el pasado año se hablaba un 30% del tiempo sobre esto, ahora se hace el 60%, cada vez hay más interés", explica Gloria Couceiro. Con todo, en un negocio como es el bancario una de las dificultades principales es trasladar el impacto que tiene esta digitalización en números en la cuenta de resultados. "Creo que el mercado no está recogiendo en el precio de la acción todo el valor de la estrategia de digitalización. Y tenemos que trabajar para que lo haga. Es verdad que está empezando a reconocer que la digitalización te permite retener clientes, ganar cuota y ser más eficiente", concreta la directora de Relaciones con Inversores.

Durante los últimos trimestres, el BBVA ha desvelado varios números que permiten conocer el impacto que tiene esta transformación sobre las cuentas. Según los datos de la entidad, el 41% de las transacciones que generan ingresos para el banco en España se realizan de manera digital.

En Turquía esta cifra alcanza el 39%, en México el 31% y, finalmente, en Estados Unidos se sitúa en el 20%. "Sobre México hemos dado un dato. Un cliente que se digitaliza aumenta el margen bruto un 10% en seis meses. Mientras el de aquel que no lo hace cae un 1% en el mismo periodo", resalta Couceiro, al tiempo que concluye que "estos ejemplos permiten ver que un cliente digital es más rentable".

Los resultados de Garanti son excelentes

Durante los últimos meses la situación en Turquía se ha vuelto cada vez más convulsa. Con el país atravesando dificultades, la lira turca se encuentra en sus mínimos históricos frente a euro y dólar. A pesar de este difícil escenario, los resultados de Garanti han sido positivos y desde BBVA creen que la situación tiene opciones de enderezarse.

"El adelanto de las elecciones ha sido positivo y la mayoría de los inversores coinciden en esa apreciación. El hipotético deterioro fiscal que supone el periodo electoral se está acortando. Lo que necesita Turquía es un crecimiento económico que probablemente será más moderado y unas políticas monetarias y fiscales que también controlen la inflación. Y si eso pasa, la lira lo va a reflejar y se va a apreciar", señala Couceiro. A pesar del fuerte deterioro de la divisa y de la mejora de los resultados en otras geografías, el peso de Turquía sobre el beneficio del banco se situó en el primer trimestre en el 12,1%. El banco aumentó su beneficio en Turquía en el primer trimestre un 50% -en términos ajustados un 27%-. "Garanti ha sido capaz de presentar unos resultados extraordinarios. Hemos intentado tener un banco mejor que el que teníamos y con una calidad de resultados mejor", incide.

Al contrario de lo que sucede con el negocio en España, el balance en liras turcas de la filial otomana tiene una sensibilidad negativa a las subidas de tipos y la entidad ha intentado cubrirse de esta situación. "Hemos aumentado la cartera de bonos ligados a la inflación, lo que es una cobertura para aquellas situaciones en las que la inflación es muy alta y hay depreciaciones de la lira y se suben tipos. Cuando esto pasa, me perjudica los márgenes y con estos bonos logro compensar ese escenario", resalta.

Ganamos con los tipos y la gestión de precios

El cuarto mayor mercado para BBVA es Estados Unidos, con un beneficio de 195 millones de euros en el primer trimestre, rozando el resultado obtenido en Turquía. La situación para la banca en el país ha mejorado sustancialmente y la entidad presidida por Francisco González también ha salido ganando.

"Nos hemos beneficiado porque nuestro balance también está muy bien posicionado para las subidas de tipos y el mercado nos reconoce la gestión que hemos hecho de precios, ya que a pesar de las subidas de tipos de la Fed hemos contenido el aumento en el coste de los depósitos", resalta Gloria Couceiro. En concreto, el coste medio de los mismos es de 45 puntos básicos y en el año ha subido solo 8 puntos básicos, en contraste con los 43 puntos básicos que se ha elevado el rendimiento del activo. En esta situación la entidad ha incrementado en el primer trimestre de este ejercicio un 74% el beneficio en moneda constante y un 51% en corrientes.

"Creo que es otra de las áreas que más ha sorprendido en nuestros resultados. Nuestro foco principal es el mercado minorista y el crédito al consumo está creciendo por encima del 13 por ciento", incide Couceiro. Además, destaca el impulso que ha supuesto la reforma fiscal lanzada por Donald Trump, que ha situado la tasa entre el 21 y el 22%.

El peso de Estados Unidos sobre el balance de la entidad es ligeramente superior al 10% y en las cuentas del primer trimestre el beneficio obtenido en el país supuso el 11,7% de lo logrado por el grupo. Desde que rindió cuentas al mercado los títulos de BBVA se han revalorizado cerca de un 5%, además de haber mejorado su recomendación, un mantener.

