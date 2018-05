"En un mercado que cae, perder dinero a corto plazo no implica que se esté mal asesorado"

"Podemos posicionarnos como una de las diez grandes gestoras en España"



Acaba de ser nombrada máxima responsable de ventas para el sur de Europa de Aberdeen Standard Investment, una de las mayores gestoras europeas -de la que ya era directora en España-, por lo que pasa a engrosar la corta lista de mujeres al mando de grandes gestoras en nuestro país. Defiende allá donde va la importancia que tiene hoy en día contar con un asesor financiero ya que considera que "educación, medicina y salud financiera son las tres decisiones más importantes que tenemos que asumir".

Acaba de ser nombrada responsable de ventas para el sur de Europa y directora general de España en Aberdeen Standard Investments. ¿Cómo afronta esta nueva etapa? ¿En qué va a cambiar su día a día?

Lo que se ha decidido a raíz de la fusión es agrupar Europa por regiones y no por países como hacíamos hasta ahora Antes tenía la responsabilidad sobre España, Andorra y Portugal y ahora asumo también Italia, donde voy de manera regular. En el día a día con España no cambia nada.

¿Hasta qué punto puede Mifid II ser una oportunidad para las gestoras extranjeras, una especie de catalizador?

Lo valoro como algo positivo ya que todo reto conlleva una serie de oportunidades y todo lo que sea nivelar el campo de juego para que podamos competir en igualdad de condiciones es algo positivo. Una de las palancas de cambio ha sido la eliminación de cuarto supuesto porque hace que las casas españolas tengan que abrir la puerta a la gestión de fondos de terceros y está habiendo predisposición.

Mifid II supondrá una gran transparencia en comisiones ya que el inversor va a ser muy consciente de cuánto paga y a quién en comisiones. ¿Va a haber mucho inversor asustado?

Creo que es necesario que lo vea aunque no sé cuántos se asustarán y cuántos tomarán conciencia pero lo que es necesario es que se ponga en valor que los servicios tienen un coste. ¿Por qué estamos dispuestos a pagar por un asesor nutricional o inmobiliario y pensamos que el financiero no tiene coste si educación, medicina y salud financiera son las tres decisiones más importantes que tenemos que asumir? El problema es que se ha transmitido al inversor o ahorrador que esto era un servicio gratuito cuando en realidad no lo era. Es importante que seamos conscientes de que aunque en un mercado que caiga estemos pudiendo dinero a corto plazo no implica que estemos mal asesorados. Un patrón de barco puede tener alguna tormenta pero eso no significa que no vaya a llegar bien a puerto, aunque tenga que dar más vueltas o cambiar su ruta a veces.

Esa apertura a la gestión extranjera se está viendo sobre todo a través de gestión discrecional de carteras en las que privará mucho el coste de los fondos de bajo coste. ¿Cómo afecta eso a las gestoras activas como la suya?

No deja de ser una tendencia. En el mundo se está produciendo una deflación en los servicios y productos y nuestra industria no es ajena, por lo que en la gestión activa se está produciendo una reducción de costes. De ahí que se esté viendo un aumento de fusiones, como la nuestra. Es un reto y es una oportunidad porque nivelar las comisiones en las que todos compitan es positiva. Lo que estaba disfrazado como gestión activa tenderá a desaparecer y la gestión activa se pondrá en valor.

Se ha visto en el último año a mucha gestora activa metiéndose en gestión pasiva. ¿Qué planes tienen?

Nosotros en los últimos años también empezamos a ganar terrero en la gestión pasiva plus con estrategias de Smart beta. Hemos lanzado hace menos de un mes un par de fondos porque tenemos un equipo muy bueno de gestión cuantitativa que han desarrollado nuestros propios índices de Smart beta para aunar lo mejor de los dos mundos.

En España han superado ya los 1.000 millones de euros. ¿Qué objetivo se marcan ahora bajo la nueva marca?

Ahora mismo estamos en torno a los 1.600 millones y lo importante es crecer de una forma sana. En lo que estamos trabajando en nuestra gama de multiactivos que es lo que nos están demandando los clientes. Y eso nos lleva a pensar en que podemos posicionarnos como una de las diez mayores gestoras de referencia internacional en España.

Cuando abrieron oficina en España, uno de sus objetivos era el de quitarse la etiqueta de gestora de emergentes. ¿Lo han logrado?

Es algo de lo que nunca te puedes olvidar porque somos una de las casa de emergentes que tenemos más posicionamiento pero estamos contentos de que se conozca también por nuestra soluciones. Cuando abrimos oficina, el 85 por ciento del volumen que teníamos aquí esta más relacionado con países emergentes y ahora tenemos un mix más sano con un 20 por ciento en países emergentes. Poco a poco se nos va considerando más como una casa global y ahora, con la fusión con Standard Life, se ha conseguido mucha complementariedad de productos.

¿Por qué el trasvase del depósito al fondo es tan lento?

Hay varios factores. El primero es que hemos vivido años donde era muy fácil obtener una rentabilidad libre de riesgo con un depósito y eso sigue en la cabeza del inversor. No percibe que estamos en un mundo nuevo de tipos bajos e inflaciones bajas. Otro aspecto es que muchas veces los inversores han entrado en los picos en renta variable y han salido cuando caía y eso genera cierto temor. Pero vemos una necesidad de los inversores por aprender y eso es muy positivo. Eso puede provocar que el perfil del inversor español cambie y se sitúe en el umbral de riesgo que tiene que estar, donde pueda dormir tranquilo con una caída de mercado.

Con el depósito fuera de juego como alternativa de inversión, ¿cuál es ahora su competidor?

Siempre va a haber competidores. Tuvimos al depósito y ahora el inmobiliario está volviendo como alternativa de inversión pero al final lo que el inversor tiene que entender es que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Todos tenemos distintos perfiles de riesgos en función de las necesidades a corto o largo plazo.

