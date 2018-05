La rebelión de las máquinas: deciden dos de cada tres operaciones en bolsa

En el mundo de la bolsa hay mucho vendemotos, son capaces de convencer a un pobre ciudadano que tiene que comprar un chicharro después de subir un 300 %. En mi humilde opinión eso es igual que ir al casino. Nosotros creemos que para el 99% de los ciudadanos que invierten en bolsa, obtienen más rentabilidad por sus ahorros diversificando y manteniendo la inversión a largo plazo que especulando hoy aquí y mañana allí. Y repito, sólo 4 fenómenos lo consiguen.



Aunque no me des ahora la razón, me la darás en el futuro



Mucha suerte!!



NICOLASCASTROAFI es analista financiero independiente