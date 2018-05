La inversión en socimis cuadruplica la rentabilidad por alquilar una vivienda

Yo he invertido 900.000€ en ladrillo en el periodo 2012-2016.



200.000€ en socimis, 50.000€ en cada una de las grandes socimis que salieron en blanco Merlin, Axiare, Hispania y Lar. Dos ya me las han opado, y entre eso y los dividendos que he cobrado ya he recuperado los 200.000€ invertidos. Las compre al precio que salieron a bolsa, es decir, sobre 10€ cada una.



Tambien he comprado mi vivienda habitual, vivia de alquiler hasta entonces, pero he aprovechado para comprar mi casa con un descuento del 60% desde precios boom, recientemente se ha realizado una operacion de un inmueble similar, con lo que calculo unas plusvalias latentes del 50%.



Tambien compre una oficina para mi negocio, 190m2 aprovechando precios de derribo. Son las mejores oficinas de la zona, y si la alquilara me rentaria cercano a un 15% del precio de compra.



Y otra operacion excelente ha sido ir acumulando pisos para estudiantes, 6 en total a un precio medio de 40k, los he adecentado bastante con una reformilla de 2k, me queman el telefono a los dos minutos de sacarlos a alquiler, literalmete. Aqui he aprovechado financiacion barata (tipo fijo a 30 años al 1,9%), escasez de oferta, hay pocos pisos y muy malos, precios de risa, aqui tambien calculo que se han revalorizado casi un 50%.



Las oportunidades son para el que sabe aprovecharlas, y digo yo, si a 1200 €/m2 no compraba nadie, porque ahora a 1800€/m2 hay ostias para comprar????? La gente esta muy loca y solo sabe seguir al rebaño.



Resumiento, he soltado 500.000€, financiado 400.000€. Pago de hipotecas no llega a 1600€ al mes, he recuperado de mi inversion ya 200.000€, y recibo de alquileres, dividendos y rentas que dejo de pagar unos 40.000€ al año.



Aqui el que no se forra es porque no quiere.