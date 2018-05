800 533

Panamá, la niña mimada de la tecnología financiera y de las criptomonedas

Panamá, 14 may (EFE).- La ausencia de banca central, la libre circulación del dólar, el interés en modernizar la legislación financiera y su poderosa conectividad internacional, son los principales elementos que convierten a Panamá en objetivo para desembarcar de los emisores de criptomonedas y las tecnologías financieras.

En pocas semanas los inversores y expertos en tecnología panameños han escuchado a varios de los exponentes de las emisiones digitales de divisas y de las tecnologías financieras que prometen eliminar el papel moneda y la inflación en el mundo en 2034, al decir del CEO de DigitalX, Leigh Travers.

DigitalX es el primer fondo de inversión en criptomonedas del mundo en estar listado en una bolsa, la de Australia, lo que le da certidumbre a los que les compran sobre el riesgo, pues las reglas del juego están claras y los costes por intermediación son atractivos, ocho ceros a la derecha del punto decimal por cada dólar.

Travers, quien habló con Efe en Panamá, dijo que es "muy posible" que en agosto próximo pueda lanzar un fondo de inversión desde el país centroamericano si se aprueba la ley de modernización del sistema financiero, que incorporará la regulación de las criptomonedas y la tecnología financiera o "fintech", entre otras.

Pero no es el único que "está clarito" con lo que ofrece Panamá, porque el próximo 24 de mayo se celebrará en este país el segundo Digital Business Day, que ofrece a los empresarios "soluciones para una transformación digital de sus procesos".

"Inteligencia artificial y servicios cognitivos, Analítica geoespacial" son algunas de las materias que en ocho horas impartirán expertos, varios de la firma Microsoft.

Ya la pasada versión 51 de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), titulada "Panamá competitivo para una economía global ¿Estamos listos?" se dedicó en gran parte a conocer como "adoptar los cambios tecnológicos y las tendencias del blockchain, bitcoin y la transformación digital para ser más competitivos".

Su responsable, Héctor Cotes, reconoció que es necesario adoptar la nueva tecnología fintech, criptomonedas, blokchain y otros, porque la mayoría de esos jugadores no se encuentran en Panamá.

"Si no aprovechamos las oportunidades otros las aprovecharán y nos quedaremos atrás", enfatizó Cotes.

El viceministro de Seguridad Pública, Jonattan Del Rosario, aseguró en la Conferencia de París contra el Financiamiento del Terrorismo, celebrada en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), los días 25 y 26 de abril pasado, que Panamá regulará el emergente sector Fintech.

Casi en la clandestinidad, porque el país no tiene todavía regulación, un grupo de jóvenes creó Natan, la primera criptomoneda panameña que en principio se utilizará para el pago de educación a distancia, según publicó recientemente La Estrella de Panamá.

El director ejecutivo y fundador de Natan Edu, el joven angoleño Osmar Major, dijo que crearon "el primer proyecto a nivel mundial que une la educación en todas las áreas al blockchain (cadena de bloques), con la finalidad de mejorar el rendimiento de los estudiantes y facilitar una mejor explicación por parte de los educadores".

Natan es una criptomoneda que se utilizará como método de pago para cursos digitales en una plataforma descentralizada con blockchain.

Major, 22 años, se alió en 2017 a Marcos Pineda, panameño de 24 años, quien explicó que toda persona que desee ser accionista del proyecto debe hacer una inversión mínima de 5.000 dólares, con lo que obtendría hasta 17 por ciento de participación.

DigitalX también considera abrir su emisión con una inversión de unos 5.000 a 10.000 dólares para adquirir las criptomonedas.

Los israelíes son jugadores a tomar en cuenta, porque ya llevan dos años celebrando en Panamá la Conferencia y Exposición Internacional de Cybertech América Latina, que en esta edición se dedicó a: sector tecnofinanciaro, comercio electrónico, el internet de las cosas, protección de infraestructura crítica, inversiones, nubes, redes y más.

Allí expuso Ziv Aviram, cofundador de MobilEye, vendida a Intel en 2017 por 15.300 millones de dólares, la mayor valuación por la adquisición de una empresa de alta tecnología de Israel.

El pasado 10 de mayo, Panamá reunió en el Tech Day Tour a cientos de profesionales en Tecnologías de la Información (TI) del sector público y privado bajo la temática "IT is all around".

En el se presentó Tom Cochran, exdirector de tecnología digital de la Casa Blanca, en el gobierno de Barack Obama, y jefe de Estrategias Digitales y vicepresidente del Sector Público de Acquia, el proveedor líder de soluciones de gestión de experiencia digital basadas en la nube.

Otro fue Will Madden, presidente ejecutivo (CEO) de Bridge21 y reconocido experto en cadena de bloques y sector tecnofinanciaro.

Los cambios también serán previstos por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y la Asociación Bancaria de Panamá, a nivel de auditoría interna y evaluación de riesgos, en el XXII Congreso Latinoamericano de la especialidad esta semana.

Entre el jueves y viernes próximos los expertos abordarán asuntos como "Nuevas Tendencias de Negocios Virtuales en la Banca y sus Amenazas", contando con Jaime Bello, forense digital de IBM-Colombia.

"Las Fintech y el Negocio de la Banca: Efectividad y Riesgos Asociados" será abordado por Fredy Sandoval, vicepresidente de Auditoría de PRODUBANCO de Ecuador, entre otros expertos del continente.

PUBLICIDAD