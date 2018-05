Degussa: "En enero, diez bancos centrales compraron oro para sus reservas"

Entrevista a Tomás Epeldegui, director de Degussa en España

Tomás Epeldegui, director de Degussa en España. Elisa Senra.

Tomás Epeldegui dirige Degussa en España, la compañía alemana líder en las comercialización de oro físico de inversión, una alternativa a los productos financieros que se basan en el metal precioso, y con los que el inversor en el activo refugio corre un riesgo de crédito. La compañía ofrece la posibilidad de invertir en el metal y almacenarlo, para quien prefiera tener pájaro en mano. El experto señala las ventajas de esta forma de invertir en el metal.

¿En qué hay que fijarse si uno quiere analizar cómo se comporta el precio del oro?

El oro tiene una demanda bastante elástica, puesto que frente a los productos financieros, que la única demanda que tienen es el inversor buscando rentabilidades, en el oro tienes demanda por parte de joyerías, de tecnología, bancos centrales, inversores... Por eso en épocas de expansión económica está correlacionado con la economía y en épocas de recesión esté negativamente relacionado con los mercados. Pero la evolución del oro, a lo largo de los años, desde 1975, cuando empezó a cotizar libre, sus picos vienen motivados por crisis importantes, pero lo relevante es que a lo largo del tiempo, con largo recorrido, el oro suele tener siempre un buen comportamiento. Al final el oro, sobre todo el físico, es un activo que tenemos que usar para diversificar nuestro patrimonio, no sólo en la cartera financiera. El oro lleva aportando valor y preservándolo desde hace más de 4.000 años, y como divisa podemos considerarla como la divisa de las divisas: no es devaluable, no pierde valor, lo tiene intrínseco, y por eso es importante tenerlo físicamente.

¿Es un mercado líquido?

Desde luego. El oro no te aporta sólo rentabilidad, también la tranquilidad de tener un activo altamente líquido. El mercado mundial del oro es más líquido que cualquiera de las bolsas europeas. Desde el año 2010 los bancos centrales tienen una posición neta compradora, porque el oro da una consistencia y una capacidad de liquidez ante improvistos.

¿Qué bancos centrales han destacado con sus compras?

Los rusos y los chinos han sido compradores llamativos en estos últimos años, pero en general, todos los bancos centrales. Este año en enero hubo 10 bancos centrales que compraron oro para sus reservas.

¿Podríamos volver a ver al oro en los precios de máximos históricos que vimos en 2010?

Creo que sí, es cuestión de tiempo. Según el consenso de analistas, lo ven muy claro. Todo depende del momento en el que salte la espita. Ten presente que, por un lado, tenemos el riesgo con la deuda americana, en cuanto que suben tipos de interés, que aumentará el riesgo de poder asumir el pago de sus intereses. También está el riesgo de que incluso pueda haber una cierta guerra de divisas, no sería la primera vez. Rusia y China, si valoran la posibilidad de tener una moneda que contrarreste el poder del dólar, motivado por aranceles, por embargos, o por muchas situaciones que actualmente todos conocemos que están ocurriendo en los mercados. Y también existe el riesgo geopolítico, en Siria, Afganistán, Libia, guerras, o potenciales guerras que están ahí.

¿Cuál es la proporción de oro físico que está respaldando toda la oferta de oro papel?

El grado de apalancamiento que tienen muchos productos financieros con el oro es de en torno a 1 a 100. Con lo cual ahí también hay un serio riesgo de que alguien quiera ejecutar su orden de compra, y no es uno, sino que son muchos, y se puede generar un serio problema a la empresa emisora, puesto que no dispone de ese oro físico, y ahí incurres en un riesgo de crédito. Cualquier alternativa de invertir oro sin tener la propiedad del oro físico, estás asumiendo riesgos, de contrapartida, de mercado y de crédito.

¿Ustedes ofrecen la posibilidad de invertir con oro papel?

No, sólo la alternativa de invertir en oro físico. De hecho, en Alemania tenemos productos de ahorro que estamos comercializando, e inviertes en oro físico: en función del dinero que aportes recibes la cantidad específica de oro físico que corresponda.

Parece claro que el ciclo de crecimiento empieza a perder fuelle, y hay ya economistas que avisan de una recesión en los próximos años, al menos en Estados Unidos. ¿Defendería que el oro es mejor activo refugio que el dólar?

Ahora mismo veo bastantes debilidades en el dólar. Como divisa es una moneda altamente manipulable por los bancos centrales. Se ha visto durante estos años la cantidad ingente de dinero que se está imprimiendo. Al final es diluir el valor del dinero. El oro, sin embargo, no es devaluable, no tiene riesgo de crédito, ni de contrapartida, riesgos que sí los tienes en cualquier otra divisa. Con lo cual, si tu posees oro físico, el valor lo tienes contigo, no es una promesa de pago como es cualquier otra divisa. Al final se puede decir que el oro es la divisa madre de todas las economías.

¿Qué países destacan en la demanda de oro?

La joyería es el principal segmento de demanda, y ahí quienes destacan son tanto India como China. En estos países tiene un componente, no sólo decorativo, sino también como inversión. La dote en las bodas de la India es en joyas, y en la temporada de bodas se dispara la demanda de oro, igual que en China con motivo del cambio de año, donde es tradición dar regalos en oro. Al final el oro es y ha sido siempre símbolo de prosperidad en todo el mundo.

PUBLICIDAD