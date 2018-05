Fortaleza europea para superar los máximos del año y atacar los de 2015

Shell, Engie, Intesa Sanpaolo, Drillisch y ASML, las mejores ideas



500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones







El Stoxx 600 firmó el viernes su séptima semana al alza consecutiva, algo que no ocurría desde 2015, escenificando el contundente rebote que las bolsas europeas en conjunto protagonizan desde mínimos del año.

Una escalada que ya es del 9 por ciento para el EuroStoxx 50 y del 10 por ciento en el caso del Dax 30 alemán, y que se ha apoyado en la renovada fortaleza del dólar y en la reacción de Wall Street, a pesar del complejo escenario geopolítico, de la subida del petróleo y de la incertidumbre que, de nuevo, surge en Italia, donde la incapidad de las distintas fuerzas políticas para formar gobierno amenaza con acabar en unas nuevas elecciones.

Al margen del simbólico récord semanal, lo cierto es que "el EuroStoxx 50 se encuentra a alrededor de un 3 por ciento de su zona de altos del año, que es el objetivo que manejamos para el actual movimiento alcista", explica Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader, quien cree que la cuestión ahora "es ver si este objetivo se alcanzará de forma vertical o antes veremos algún tipo de consolidación más o menos amplia y compleja".

Una de las claves será, como siempre, "el comportamiento de Wall Street", según continúa el experto en análisis técnico. En las últimas sesiones, las plazas norteramericanas han acompañado el rally europeo, pero las tensiones provocadas por la agresiva política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría traer algún susto al mercado. De momento, los fuertes datos de crecimiento económico, el incremento de la inflación y la situación de pleno empleo técnico en la primera economía del mundo tienen al mercado más pendiente del ritmo que los bancos centrales impriman al proceso de normalización de la política monetaria que de los tambores de guerra.

"No observamos nada que sugiera que hemos visto un techo en las subidas de corto plazo", concluye Joan Cabrero. Para aprovechar el escenario alcista que se abre hacia los máximos de 2015 tras la conquista de los máximos del año, elEconomista reúne a las compañías más atractivas de cada una de las herramientas de inversión internacionales, como elMonitor, el Eco30, el PER CONDe o las estrategias por técnico de Ecotrader.

Shell, la idea más atractiva por el auge del petróleo

Si hay algo que favorezca a una petrolera es que el precio de su materia prima suba y, precisamente, eso es lo que está ocurriendo este año. La última decisión del equipo de Donald Trump de romper su pacto nuclear con Irán ha provocado que el crudo marque máximos de 2014 en los 77 dólares, la referencia Europea, y en los 71 dólares la norteamericana. En este contexto, los títulos de Shell, la mejor recomendación de compra europea de la cartera de elMonitor, ya escalan desde enero más de un 10 por ciento. Además, es una de las ideas más rentables de la herramienta. Desde su entrada en diciembre de 2016 acumula unas ganancias de más del 17 por ciento. Los expertos esperan que su ebitda (beneficio bruto) crezca un 41 por ciento este año, hasta los rozar los 59.000 millones de dólares. "El modelo de la compañía se ha fortalecido después de la adquisición de BG", reseña JP Morgan. La petrolera anglo-holandesa culminó en 2016 la compra de BG Group por unos 61.000 millones de euros, lo que la convirtió en una de las mayores petroleras del sector.

Otro de los grandes atractivos del grupo es su remuneración al accionista. Con una rentabilidad por dividendo estimada para 2018 del 5 por ciento -realiza su segundo pago del año el 18 de mayo-, luce uno de los rendimientos más elevados de Europa. Aunque la compañía tuvo que recurrir al scrip dividend (pago en acciones), la recuperación de los precios del petróleo ha permitido que vuelva al dividendo en efectivo.

Los expertos sitúan a Drillisch como el mejor consejo

La teleco alemana 1&1 Drillisch, que se incorporó al Eco30 en el primer semestre del año, cuenta con el apoyo del 83 por ciento de las firmas de inversión que la siguen, ya que se inclinan por comprar sus títulos, lo que la convierte en la empresa europea favorita del índice de bolsa mundial creado por elEconomista. Con el cien por cien de su negocio dependiente de Alemania, se espera que entre 2017 y 2019 su beneficio se incremente en un 74 por ciento, hasta superar los 500 millones de euros.

El grupo, que contrata las redes de telefonía a compañías como Vodafone o Deutsche Telekom, aumentó en el primer trimestre del año su base de clientes en 270.000 nuevos usuarios, hasta alcanzar los 12,9 millones. De cara al conjunto del año, la germana espera sumar 1,2 millones en nuevos contratos. En 2017 Drillisch culminó su fusión con 1&1, propiedad de United Internet (posee más de un 70 por ciento de la nueva firma), un movimiento que ya se está notando en sus cuentas. Se prevé que en 2018 facture más de 3.600 millones de euros, un 30 por ciento más que el ejercicio anterior. De hecho, hace apenas tres años sus ventas no superaban los 250 millones de euros. Actualmente, por tamaño, es el tercer operador más grande de Alemania. Por ahora, se deja más de un 8 por ciento en bolsa, si bien el consenso de mercado espera que durante los próximos meses sus títulos ganen un 11,6 por ciento.

Al mercado le gusta la nueva Engie

Hay al menos tres razones por las que Engie destaca en el mercado europeo. La primera de ellas es el crecimiento que se espera para su beneficio entre 2017 y 2019, cerca de un 89 por ciento. La segunda es su rentabilidad por dividendo, superior al 5 por ciento, según las previsiones, en 2018 y el próximo ejercicio. Por último, cómo cotizan sus ganancias. Y es que su PER (veces que el precio de la acción recoge el beneficio) de 14,5 veces implica una rebaja del 18,6 por ciento frente a la media que presentan sus diez grandes comparables. Por ello, la firma francesa es una de las europeas que mejor paradas sale atendiendo a la ratio PER CONDe -crecimiento orgánico neto más dividendo estimado-, una fórmula ideada por elEconomista.

"Creemos que Engie ha llegado a un punto de inflexión y que el impulso de las ganancias (hasta ahora negativo) debería mejorar", indican desde JP Morgan. En 2016 el grupo, del que el Estado francés posee un 24 por ciento, inició un proceso de transformación para centrarse en el crecimiento de las infraestructuras, las energías renovables y los servicios energéticos y reducir su exposición a las energías fósiles. De hecho, el total de desinversiones en negocios relacionados sobre todo con el carbón y el petróleo alcanzará los 15.000 millones de euros, según su plan, y culminará este año. Esto implicará que "la nueva Engie tenga el potencial de aumentar los dividendos a partir de 2020", arguyen desde JP Morgan.

Quien compre Intesa ahora se embolsará un 6,4%

Queda sólo una semana y media para que la italiana Intesa Sanpaolo, la compañía más rentable por dividendo entre las grandes de Europa, reparta su tradicional pago único anual. El 23 de mayo entregará 0,203 euros por título, que rentan un 6,4 por ciento a precios actuales, incluso a pesar del avance que ha experimentado el valor en bolsa, que se cuela entre los más alcistas del EuroStoxx 50 al anotarse un 14 por ciento este año. Para embolsárselos, es preciso tener los títulos de la italiana en cartera antes del 21 de mayo. Los expertos llevan más de dos años recomendando comprar sus títulos.

Intesa Sanpaolo alcanzará un beneficio de poco más de 4.000 millones de euros este año, según las estimaciones del consenso de mercado que recoge FactSet, una cifra que supera en un 6,5 por ciento a la del año pasado, cuando el banco transalpino registró unas ganancias de 3.800 millones de euros (sin contar la ayuda de 3.500 millones de euros que recibió del Estado para compensar el impacto en sus ratios de capital de la compra de Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca). El mismo consenso estima que sus beneficios escalarán hasta los 4.500 millones este año.

La entidad cotiza actualmente a 1 vez su valor contable, ligeramente más cara que la media de la banca europea, que lo hace a 0,9 veces. Pese a la escalada bursátil que ha experimentado en 2018, los expertos creen que tiene aún un potencial cercano al 10 por ciento.

ASML Holding, en subida libre absoluta

Dedicada a la industria de los semiconductores, la holandesa ASML Holding es un título que gusta al mercado, al menos así se desprende de los datos, ya que en la última década el 80 por ciento de los años ha registrado subidas en bolsa (en 2018 ya acumula un repunte superior al 15 por ciento). "Hablamos de un título que se encuentra desde hace mucho tiempo en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe, y que desde hace varios meses consolida posiciones en un movimiento lateral que ha servido para aminorar la sobrecompra existente. Por tanto, es un título que define una impecable tendencia alcista y que ya no se encuentra sobrecomprado como sí ocurría meses atrás", explica Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader. "A corto plazo dejará atrás la última consolidación y retomará su tendencia alcista en cuanto consiga superar resistencias que presenta en los 175 euros. No mostrará ningún signo de deterioro en sus posibilidades alcistas mientras no pierda soportes de 155 euros", añade Cabrero. Para ello, el grupo tendría que ceder más de un 7 por ciento.

Desde que en 2009 la firma registrase pérdidas por valor de 177 millones de euros, no ha dejado de mejorar su resultado. Este ejercicio los analistas esperan que gane 2.800 millones de euros, lo que implica un crecimiento del 14,6 por ciento respecto a 2017. Además, supondría registrar ganancias récord. Para 2020 se prevé que ya supere los 4.000 millones.

PUBLICIDAD