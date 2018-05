PP y C's expulsarán al particular de las sicavs pese a la parálisis que viven

Pero vamos a ver....QUE CHORRADAS SE LEEN!!!!!



El que sepa algo hoy día de Inversiones, sabe perfectamente que TODOS ABSOLUTAMENTE CASI TODOS, los Fondos de Inversión actuales, en su inmensa mayoría tienen figura jurídica de Sociedad, Luxemburgueses, Irlandeses, Ingleses, etc, todos, son SICAV'S.



¿Entonces interpretamos según este artículo, que los españoles, no van a poder comprar Fondos de Inversión?....



Hay una EMPANADA DE INCULTURA FINANCIERA, en la que se confunden las llamadas en España, Sicav's de "ricos", con las de los Fondos, con los "mariachis" con los "Traspasos entre Fondos"....etc...etc...



Y ya es hora, que entre "otros" estos de Ciudadanos, CREZCAN Y SE HAGAN MAYORES, y no dependan tanto de "papa" Mariano, SEÑORES, ESE POPULISMO DE FALSA IZQUIERDA LES RESTA MAS VOTOS, QUE LES DA....



DÍGANLE A GARICANO, QUE DE UNA VEZ SE HAGA RESIDENTE EN ESPAÑA, Y NO EN INGLATERRA.



MAS QUE NADA, ES PARA QUE SE ENTERE DE QUE "VA LA COSA"...QUE EL POBRE SE LE VE MUY DESPISTADO, Y POR ENDE, A TODO EL GRUPO POLÍTICO DE CIUDADANOS!!!!!