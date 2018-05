Las gestoras independientes ya controlan el 10,33% del patrimonio en fondos

Si se incluyen sicavs, la cuota de los grupos independientes sube al 10,88%



Cuando la guerra del depósito acabó, en 2013, la banca dirigió los esfuerzos de sus redes comerciales a colocar otros productos, como son los fondos de inversión. De ahí que gran parte del patrimonio en fondos se encuentre en manos de entidades bancarias. Sin embargo, la creación de gestoras independientes en los últimos años está cambiando esta fotografía. Según datos de Vdos, la cuota que arañan estas últimas asciende ya al 10,33%.

Aún así, el grueso del patrimonio en fondos sigue siendo para la banca, que controla 214.270 millones de euros sobre un total de 275.309 millones o, lo que es lo mismo, se comen el 77,83% de la tarta. Una porción que se ha visto reducida con la llegada de gestoras como Magallanes Value Investors (la gestora que montó Ivan Martín, ex Aviva y ex Santander, en 2016), azValor (creada por los ex Bestinver) o Cobas AM (que pertenece al archiconocido Francisco García Paramés). Todas ellas conviven con otras de mayor solera, como pueden ser EDM (creada en 1989), Abante (fundada como gestora en 2002, aunque un año antes, tras el atentado de las Torres Gemelas, ya existía como fundación), Metagestión (constituida en 1986) o Gesconsult (con más de 30 años a sus espaldas) , entre otras.

Son este tipo de grupos, según explican desde VDOS, los que registran un mayor crecimiento en términos porcentuales, del 3,1%, seguido de las sociedades cooperativas de crédito (1,72%). Si se incluye, además de los fondos, el patrimonio en sicavs, la cuota de mercado de las gestoras independientes se eleva hasta el 10,88%.

Quién capta más dinero

Mientras tanto, el grupo que más dinero ha captado en abril responde a un banco. Se trata de BBVA, donde han entrado 311 millones el mes pasado, seguido de Ibercaja y de Banco Sabadell, con 208 y 124 millones de euros respectivamente. En el lado opuesto se encuentro Santander, con reembolsos netos de 338 millones. Uno de sus fondos estrella, Santander Small Caps, es el que más dinero ha visto salir en abril según datos de Inverco.

Por tamaño, el ránking de gestoras continúa igual. En primer lugar se encuentra CaixaBank, con 45.545 millones de euros, seguido de Santander y BBVA.

