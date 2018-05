Los riesgos geopolíticos provocan la mayor avalancha a ETF de oro en casi dos años



Los fondos que replican el precio del oro cerraron el mes de abril con suscripciones netas por valor de 3.000 millones de dólares, máximo desde julio de 2016. También hubo fuertes entradas de dinero en ETF de renta fija.

Fue en el mes de abril cuando los mercados y los inversores que ellos invierten empezaron a asustarse sobre las repercusiones que podría tener una guerra comercial tras el primer paso al frente que dio Donald Trump al imponer nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio que vinieran de China. Fue el detonante y casi la excusa que necesitaba un mercado que en los últimos años ha corrido mucho, para corregir parte de las ganancias acumuladas en los últimos meses. De hecho, en esas semanas de alta volatilidad y bajos retornos fueron unos cuantos los inversores que se decidieron a volver a incluir en su cartera activos de los llamados refugios.

El oro fue uno de los más demandados, al menos en lo que se refiere a los inversores de ETF. Según los datos de flujos en estos productos cotizados que publica BlackRock, en el mes de abril los ETP de oro registraron flujos netos por valor de 2.900 millones de dólares, la cifra más alta desde el mes de Julio de 2016. Y eso a pesar de que el comportamiento del metal amarillo tampoco es que fuera muy positivo ya que según los datos de Bloomberg y pese a las subidas puntuales que experimentó en las sesiones más volátiles del mercado, el oro acabó el mes de abril con una caída del 0,76%.

También se vieron importantes flujos en los ETF de renta fija, que incluso en un contexto de normalización monetaria siguen teniendo sus adeptos. En concreto, este tipo de fondos experimentó las mayores suscripciones mensuales (17.300 millones de dólares) desde el mes de junio de 2017 liderados sobre todo por el interés que despertaron activos como los tresauries de EEUU o los productos de renta fija corporativa investment grade. Estas fuertes entradas de dinero en el universo de la renta fija explican en gran medida que la industria de ETF cerrara el mes de abril con entradas netas de dinero que alcanzaron los 35.400 millones de dólares.

Las mayores salidas, en bolsa europea

Este fuerte apetito por los activos en teoría más seguros no implicó sin embargo, que se vieran salidas masivas en los productos a priori más arriesgados como pudieran ser los de la renta variable. De hecho, a juzgar por los datos parece que no fueron pocos los inversores que aprovecharon las caídas puntuales del mercado americano para reforzar sus posiciones en él ya que los ETF de bolsa de EEUU cerraron el mes con suscripciones netas por valor de 6.600 millones de dólares. En la otra cara de la moneda se situaron los ETF de bolsa europea, de los que salieron 5.700 millones de dólares, sumando así su segundo mes consecutivo de reembolsos netos, algo que no pasaba desde finales de 2016, según los datos que maneja BlackRock.

