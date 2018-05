Dia cede un 9,35% y firma su mayor desplome en bolsa

Nº 1 NO ES MAS CIEGO EL QUE NO VE SINO EL QUE NO QUIERE VER. EL NEGOCIO DE DIA ES POTENCIAR EL SAQUEO Y LAS PRACTICAS ABUSIVAS CONTRA PROVEEDORES Y FRANQUICIADOS, ESTOS HUYEN DESPAVORIDOS ANTE TAL SITUACIÓN Y LAS PERDIDAS QUE SUFREN, INCLUSO CON RETRASOS EN LOS PAGOS, CARGOS RETROACTIVOS SOBRE LA FACTURACIÓN. TIENEN UN DPTO. DE CALIDAD QUE ES UNA MINA RECAUDANDO VÍA PENALIZACIONES Y SIN NINGUNA POSIBILIDAD DE RÉPLICA CONFORME A LEGISLACIÓN, ADEMÁS DESPUES DE PENALIZARTE PONEN A LA VENTA LAS MERCANCÍAS ALCANZANDO MARGENES COMERCIALES MUY SUPERIORES A LA COMPETENCIA EXISTENTE EN EL MERCADO. NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE Y LOS DIRECTIVOS LO SABEN Y ESTAN PONIENDO A SALVO SUS INTERESES ANTES QUE LA COSA VAYA A PEOR, QUE SIN DUDA IRÁ. LA CNMV DEBERÍA INTERVENIR DE INMEDIATO E INVESTIGARLOS PARA QUE ACCIONISTAS, POSIBLES PROVEEDORES, FRANQUICIADOS E INVERSORES CONOZCAN LA REALIDAD Y CON QUIEN SE LAS GASTAN. PREGUNTEN A PROVEEDORES Y FRANQUICIADOS SOBRE ESTA REALIDAD. AHORA VAS Y LO CASCAS!!