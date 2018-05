Abengoa se dispara casi un 5% en bolsa tras lograr un macroproyecto en Dubai

Resurgir de Abengoa en bolsa. Las acciones de la compañía llegaron a subir más de un 11% después de que ayer confirmase que ha sido seleccionada como socio tecnológico para la construcción del complejo solar más grande del mundo en Dubai, cuyo importe del alcance bajo ejecución directa del grupo asciende a unos 650 millones de dólares (unos 550 millones de euros). Al cierre de la sesión, el crecimiento de la acción se moderó hasta el 4,98% y los 0,025 euros por acción.

El anuncio del contrato está siendo celebrado en bolsa con importantes subidas. Es el mayor importe adjudicado tras esquivar su liquidación y afrontar una profunda reestructuración.

El megacontrato en Dubai supone un importante impulso de la compañía que tras ser tomada por los bancos en el proceso de reestructuración de la compañía en la que acometió fuertes desinversiones.

Para tener una referencia de la importancia del contrato con Shanghai Electric Group en Dubai, va a suponer el 38% de su cartera de pedidos que asciende a cierre de 2017 hasta los 1.400 millones de euros.

La empresa andaluza todavía tiene pendiente cerrar un acuerdo con los últimos bonistas díscolos que no se acogieron al plan de refinanciación. Actualmente negocia con Liberty, Zurich y Export-Import Bank of the United States (Exim US), para refinanciar la deuda existente por una nueva emisión de bonos.

