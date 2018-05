La lectura del text de Llarena és feixuga i confusa, d’una digestió molt carregosa, perquè aquest home, a més de tots els defectes que ja li sabem, escriu sense gens de gràcia ni traça. Però, entre la molta palla que hi posa, n’emergeix un detall lluminós: a la pàgina 31, el jutge instructor admet per primera vegada que és possible que no es puga demostrar la famosa acusació de rebel·lió, aquella que ha estat el motor de tota l’ofensiva jurídica i política contra la Generalitat. I proposa que, si escau, els presos siguen jutjats per delictes menors. La confessió de Llarena és important, molt significativa. Amb aquest text, sembla que vaja preparant el terreny no solament del seu fracàs a Europa sinó fins i tot d’un possible fracàs a Espanya