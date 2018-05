Buffett, Soros, Gross, El-Erian... los diez mantras de los gurús de los mercados



Warren Buffett, Peter Lynch, George Soros, Bill Gross o Mohamed El-Erian... todos ellos son conocidos por su éxito incuestionable en los mercados, pero ¿cuál es el truco? Finance Academy ha hecho una selección de las diez frases de oro que resumen la filosofía de los grandes gurús.

1. "La clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo", asegura Peter Lynch. El estadounidense se muestra positivo sobre las probabilidades de que un inversor gane dinero a largo plazo en los mercados. Para lograrlo Lynch considera fundamental no perder los nervios en periodos de pesimismo y turbulencias, y aprender a tolerar la volatilidad.

2. Dice Warren Buffett que en los negocios "la regla número uno es no perder dinero nunca, y la segunda, no olvidar la regla número uno".

3. El Oráculo de Omaha también asegura que es preciso recordar que el mercado bursátil es un maníaco depresivo. "Para cualquier consumidor de noticias financieras diarias, esto sonará cierto. Los mercados de renta variable oscilan salvajemente día a día con la más pequeña de las noticias, rallys y crash en la confianza, y celebran o vilipendian los datos más absurdos. Es importante no quedar atrapado en la locura, sino atenerse a su tarea. Siempre mantente racional", aconseja Buffett.

4. "La mejor y más sostenible historia de amor para los mercados se basa en una economía real sana y dinámica, que crea empleos y oportunidades para las personas", explica Mohamed El-Erian.

5. George Soros, por su parte, señala que el principal problema de los inversores no es el desconocimiento, sino las falsas certezas. "El problema no es lo que uno no sabe, sino lo que uno cree que sabe estando equivocado", apunta.

6. Mientras Bill Gross señala que el mercado puede moverse por razones irracionales y los inversores deben estar preparados para ello. "Debes hacer grandes apuestas cuando las probabilidades estén a tu favor, no lo suficientemente grandes como para arruinarte, pero lo suficientemente grandes como para marcar una diferencia", afirma.

7. Warren Buffett confiesa que suele pasar la mayor parte de su tiempo sentado y pensando. Una situación que le permite no tomar decisiones impulsivas y es que el famosos gurú de Wall Street asegura que debemos "ser temerosos cuando los demás sean avariciosos y ser avariciosos cuando los demás sean temerosos".

8. Dice Soros que "tomar una decisión de inversión es como formular una hipótesis científica y someterla después a una prueba práctica". Para el inversor, "la principal diferencia es que la hipótesis que da sentido a una idea de inversión tiene como objetivo ganar dinero, no establecer una generalización universalmente válida".

9. Piensa Peter Lynch que a menudo no existe una correlación entre el éxito y los resultados de una compañía y la evolución de su cotización en los siguientes meses o, incluso, años. Sin embargo, Lynch asegura que "a largo plazo, la correlación entre el buen desempeño de una compañía y su cotización es del 100%. Esta ineficiencia del mercado es la clave para ganar dinero. Recompensa ser paciente y comprar acciones de compañías exitosas. Olvídate por tanto de las fluctuaciones a corto plazo".

10. Por último, George Soros recuerda que los mercados financieros son generalmente impredecibles, por lo que los inversores tienen que prever escenarios. "La idea de que se puede predecir lo que va a suceder va en contra de mi manera de ver los mercados", apunta. El futuro es inherentemente impredecible. Las decisiones de inversión siempre tienen que tener en cuenta que hay posibilidades distintas, y el trader debe estar preparado para hacer frente a escenarios diversos.

"Más allá de los éxitos de estos hombres, todos son inversores y cuentan con una amplia formación en finanzas y el mundo de los negocios. Han desarrollado una capacidad analítica muy importante y eso les ha hecho contar con un instinto ganador", explica India Jiménez de Cuevas, directora de Finance Academy, el Prep Provider Oficial de CFA reconocido por el CFA Institute.

