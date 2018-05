¿Rumbo a los 10.350? El Ibex 35 se acerca a resistencias tras cerrar con alzas del 0,36%

El PMI lleva 53 meses subiendo que no es paja ;las exportaciones ,el turismo y el consumo van como motos ,; un 11% anual la subida de matriculaciones de coches, el FMI nos aumenta en 4 decimas la subida del PIB ; la mayor subida entre los grandes de Europa ,seremeos los que mas empleo crearemos en Europa , seremos los que mas haremos bajar el paro .Me pregunto porque con todos estos datos el IBEX no sube como una moto ; estoy de acuerdo que el 3% de interes del bono americano atrae al capital , pero esto no es óbice para que el IBEX esté pènalizado como el peor de los inidces de Europa durnate los 10 ultimos años .



Y si no para que sirve los datos macroeconomicos de un pais.



Al Santander le pasa lo que a los partidos politicos que estan todos subyudice, pero solo se comenta lo que le pasa al PP, caso Cinfuentes ; lo mismo con el Santander, sube un 10 % sus beneneficios trimestrales ,cosa no menor ,pero no gusta.