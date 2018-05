BNY Mellon: "El mercado de deuda es racional, está alterado por la demanda de ETFs"

Entrevista a Paul Brain, responsable de renta fija en Newton

Paul Brain, responsable de renta fija en Newton y Gestor de 'BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund'



La expectativa de rentabilidad en la renta fija es mucho más baja e incluso nula en algunos bonos, que pueden generar pérdidas a medio plazo a medida que los bancos centrales, primero en Estados Unidos y después en Europa, suban los tipos de interés desde niveles históricamente bajos. Así, no es de extrañar que para Paul Brain, responsable de renta fija de Newton, parte de BNY Mellon, la mayor dificultad ahora como gestor es poder ofrecer a sus inversores rentabilidades positivas.

¿Cómo describiría el entorno actual para la deuda?

El escenario actual es todo un reto para un gestor de renta fija. Con una política monetaria más restrictiva, veremos más volatilidad pero también más oportunidades porque muchas compañías y economías se mueven a diferentes velocidades. Cualquier entorno con más volatilidad genera, a priori, más ocasiones de entrada, aunque es más difícil verlas. La situación en Europa es, en cualquier caso, diferente a la de Estados Unidos.

Está claro que veremos los tipos de interés bajos durante un tiempo aún. Pero vamos a ver mayores costes del endeudamiento en los próximos 2 ó 3 años al haber un incremento significativo de las rentabilidades y los tipos de interés de los bancos centrales.

¿Y qué es lo más difícil para un gestor de renta fija hoy en día?

Ofrecer a sus inversores una rentabilidad positiva que sea significativa. Es fácil decir que la volatilidad genera más oportunidades pero el verdadero reto actualmente es ofrecer una rentabilidad sustancial a tu inversor. No es imposible pero sí difícil.

¿Está de acuerdo con la gente que piensa que hay una burbuja en renta fija?

Hay partes en el mercado donde hay mucha demanda, como por ejemplo en los ETFs de renta fija (fondos cotizados que replican el comportamiento de índices con unos costes muy bajos), donde hay un exceso. Pero en una burbuja los precios de los activos no son reales debido a este exceso de demanda y ese no es el caso actual. Ahora creo que los precios son razonables, las rentabilidades en las que están. Que el mercado de renta fija, en definitiva, es racional. Ahora bien, eso no quiere decir que no veamos un repricing.

Pero los riesgos políticos han prolongado este año un 'rally' en renta fija que ha provocado en algunos casos mejores retornos en la deuda que en las bolsas. ¿Cree que continuará?

Algunas partes del mercado de renta fija son un refugio seguro, como los bonos gubernamentales. Y muchos inversores se cobijan en este tipo de activos ante riesgos sociopolíticos. En ese sentido, es un mercado esquizofrénico. Desde la crisis hemos tenido una caída gradual de las rentabilidades porque los bancos centrales habían bajado los tipos a mínimos históricos, pero en los últimos años hemos tenido un deseo de austeridad fiscal, que no quiere decir que se haya convertido en una realidad. Desde el año 2016 la expansión fiscal continúa y los gobiernos han seguido emitiendo más deuda. Pero ahora, los bancos centrales han echado el freno a las políticas acomodaticias y buscan una política monetaria más restrictiva.

En cualquier caso, con este panorama los inversores deberían ajustar sus expectativas de rentabilidad en este activo...

Está claro que con el tapering veremos rentabilidades más elevadas en los bonos. Históricamente, cuando el QE (Quantitive Easing) termina el mercado suele anticiparlo. Cuando este momento llegue creo que habrá más preocupación por los activos de riesgo que por el mercado de deuda. Y puede que algunos bonos gubernamentales sean más seguros que otros activos de más riesgo. Nosotros, de hecho, estamos más preocupados por la deuda corporativa y la renta variable que por la renta fija pública porque creemos que estos activos que se han estado alimentando de la estructura de tipos bajos tienen más peligro. Y en ese marco, podría ocurrir que la deuda gubernamental se convierta en un refugio seguro.

¿Cuál debería ser el objetivo de rentabilidad en renta fija para un inversor moderado?

En deuda pública europea, con el ritmo de crecimiento actual y la inflación estable alrededor al 1-1,5%, las rentabilidades de la deuda tienen que subir algo más. Por ejemplo, sería razonable que el interés del Bund alemán a una década se elevara hasta el entorno del 0,75 o incluso hasta el 1%, sería un nivel razonable dadas las previsiones de crecimiento e inflación. Pero a corto plazo, hay que tener claro que la expectativa en renta fija pública es de perder dinero.

Entonces, ¿dónde encuentra oportunidades ahora en Europa para poder ofrecer retornos?

Hay que mirar las economías con buenas previsiones de crecimiento, buenos ingresos fiscales y que no necesiten emitir más deuda como por ejemplo España, Alemania o Austria. Y evitar mercados como Francia o Italia, donde esperamos que sigan emitiendo más deuda y se prevé un crecimiento no demasiado fuerte. En el mercado corporativo, también somos muy selectivos, nos interesan las empresas que se benefician de estímulos fiscales, como el gasto en infraestructuras, defensa... pero también el sector financiero.

