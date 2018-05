Los mejores y los peores de la clase entre los gestores de bolsa españoles en 2018

En España sabemos que los mejores gestores son, a partes iguales:



-Francisco García-Paramés



-Álvaro Gúzman



-Iván Aranguez



Ahora bien, como los golpistas catalanes no dejen de poner "churros amarillos" por las calles y sigan generando más crispación social con su Golpe de Estado (que Rajoy por otra parte, parece no querer parar) van a ser unos años complicados, tanto para la economía española y catalana (de la noble Tabarnia, por supuesto), como a nivel social. Ahora parece que quieren investir al COCOMOCHO o Don Vileda Primero Virrey de Catalunya...



Por lo tanto van a ser años dificiles para hacer rentabilidades en bolsa, tanto por la subida que llevamos en los últimos 7 años, como por el GOLPE DE ESTADO CATALÁN. Pero claro, mientras este gobierno siga pactando con los nazionalistas para aprobar los presupuestos, tenemos un problema.



Mientras las presentadoras del tiempo en minifalda de la tele, nos remitan a las lluvias de YEIDA o a los granizos de CHIRONA, o mientras nos digan que hay retención en la carretera Madrid - "A CORUÑA", tenemos un problema.



Mientras los Mossus (como dicen las tías de la tele) sigan identificando a los españoles que quitan churros amarillos por las calles de Tabarnia - mientras aplauden la investidura del COCOMOCHO, tenemos un problema.



Mientras este Gobierno no haga nada, VOX TIENE MI VOTO.