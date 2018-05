Dia y Prosegur se desploman en bolsa ante la inestabilidad del peso argentino

Es que no aprendemos. Para el mes que viene encima telefónica y mapfre reparten un 2% de los divipalos, aunque haya caído en unos meses mas del 35%. En El Ibex vamos camino de USA, o más bien tras sus babas a ver si pillamos algo. O por lo menos así me lo está pareciendo últimamente. Que USA esta en máximos, pues nosotros detrás como viejas tras el palo pintado. Mejor seria una buena corrección en toda regla, y que se pusieran en su sitio, a ver quien les iva a comprar sus tecnologías humeantes ganando a destajo sin pasar por caja. Yo no le deseo el mal a nadie, pero parece que los únicos que producen algo en la tierra son ellos y los chinos. Nosotros en España seguimos despacito gracias al turismo, los alimentos y exportamos a linceados a todo el mundo con un coste muy goloso para las empresas extranjeras. Yo desde luego no invertiría en el Ibex. Lo siemto, pero no quiero perder un 20% de un plumazo. Con USA en máximo y con el trompetas de jefe, ni un euro más. A ver si tenemos un poco mas de coraje y defendemos mas lo nuestro, que parecen que vienen a disnespaña a subirse a nuestras espaldas a cachondearse de todo. Más cojones y menos doblegarnos. La cordialidad también casa con la hombría.