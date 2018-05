Wall Street cierra el viernes con fuertes subidas pero sólo el Nasdaq termina la semana en positivo

¡No hay otra salida. Cuando vea la señal para la salida, siga en línea recta, verá como es verdad que encuentra la salida. No puede haber otra salida, esa es la correcta. Si mira hacia atrás verá que no hay salida. Siga hacia la salida, esa es la correcta. No dude en mirar hacia delante para encontrar la verdadera, a veces se tuerce la señal de salida, pero esa no es la correcta. Comprenda que debemos buscar la salida. Siga hacia delante para encontrar la buena. La verdad de las señales autenticas es para la salida correcta. No deje de mirar hacia delante, verá como la señal no cesa. Si observa que aumenta la señal, debe seguir la correcta. No renuncie a ella, esa no es la opuesta. A los lados tampoco la encuentras. La correcta es la verdad certera, encuentre la salida y verá como al final despierta. No hay otr.....