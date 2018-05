El Ibex 35, ya en 'verde' en 2018, afronta una subida del 5% hasta máximos

¡No hay marcha atrás, tenéis que seguid. No hay marcha atrás. Aunad vuestro esfuerzo y encontrad la salida. ¿Cómo? No no no, no hay marcha atrás, hay que seguir. Tenéis que seguir, la salida está ahí y la tenéis que encontrar. No hay otra salida, la tenéis delante vuestra pero tenéis que encontrarla. ¿Cómo... cómo? No, de eso nada. Tenéis que encontrar una salida, sabéis qeu no hay marcha atrás. La tenéis frente a vosotros, pero hay que encontrarla, no hay otro medio, esa es la salida, no hay marcha atrás. ¿ Cómo dice, me lo repites fuerte para que lo escuchemos todos.... cómo? Ejjejeje no puede retroceder hacia atrás, veo que no lo entiende; la salidaa está delante vuestra, esa es la verdad, esa es la salida correcta. Tenéis que seguir hacia la salida, no hay marcha atrás. No hay....