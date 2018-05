800 533

El IBEX 35 supera los 10.000 puntos tras subir un 1,09 %

Madrid, 2 may (EFE).- La Bolsa española ha ganado hoy un 1,09 % y superado los 10.000 puntos, nivel que no alcanzaba desde principios de febrero, en una jornada de ganancias generalizadas y en la que los inversores esperan conocer las conclusiones de la reunión de la Reserva Federal, de la que no se prevén nuevas subidas de tipos.

En concreto, el principal selectivo, el IBEX 35, ha ganado 108,30 puntos, el 1,09 %, hasta los 10.088,90 puntos, con lo que vuelve a registrar ganancias anuales, del 0,45 %.

Tras el parón de ayer por la celebración del Primero de Mayo, la Bolsa ha vuelto a la actividad con optimismo, al igual que el resto de mercados europeos, ya que Fráncfort ha subido el 1,51 %, Milán, el 1,19 %; Londres, el 0,30 %; y París, el 0,16 %.

En una jornada festiva en Madrid por la celebración del Día de la Comunidad, el IBEX 35 se decantó por una leve subida en la apertura.

No obstante, minutos más tarde reafirmó los avances y superó los 10.000 puntos, cota en la que no se situaba desde el 5 de febrero.

Las subidas que registraban los mercados europeos apoyó al mercado nacional, mientras se conocían una batería de datos macroeconómicos como el PIB adelantado de la eurozona, que creció un 0,4 % entre enero y marzo, lo que supone una ralentización frente a la fuerte expansión registrada al final de 2017.

También se ha conocido que la tasa de paro se mantuvo estable en en la eurozona, y que en España el crecimiento del sector manufacturero se ralentizó en abril.

No obstante, los inversores esperan conocer los mensajes que traslade hoy la Reserva Federal de EEUU (Fed), después de terminar su reunión de política monetaria, y cuyas conclusiones se publicarán con el mercado español ya cerrado.

Los analistas no creen que la Fed vaya a subir los tipos de interés y consideran que habrá que esperar a la reunión de junio.

Wall Street ha abierto a la baja pendiente de conocer las perspectivas de la Fed sobre la economía estadounidense y la inflación, y a pesar de que ayer, al cierre del mercado, se divulgaron los resultados de Apple, que fueron mucho mejor que lo esperado por los expertos.

Al otro lado del Atlántico, los inversores también están a la espera de que mañana se inicie una ronda de ronda de discusiones entre EEUU y China, para intentar evitar una guerra comercial.

De vuelta al mercado nacional, todos los grandes valores menos Telefónica, que ha perdido el 0,15 %, han contribuido al alza del IBEX 35, ya que Inditex, que hoy ha repartido dividendo, se ha revalorizado el 2,29 %; Iberdrola, el 1,71 % y BBVA, el 0,52 %.

Santander, que también ha repartido hoy dividendo, ha ganado el 0,47 %, y Repsol, el 0,13 %.

Dentro del IBEX 35, Indra ha sido la compañía que más ha subido, el 3,48 %, seguida de Amadeus, el 3,36 % y CaixaBank, el 3,19 %.

En el lado de las pérdidas solo han terminado la jornada cinco valores liderados por Siemnes, que se ha dejado el 1,02 %, mientras que Acciona ha retrocedido el 0,32 % y Ferrovial, el 0,28 %.

PUBLICIDAD